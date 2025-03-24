- Büyüme
İşlemler:
2 685
Kârla kapanan işlemler:
1 256 (46.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 429 (53.22%)
En iyi işlem:
950.95 USD
En kötü işlem:
-474.32 USD
Brüt kâr:
8 718.83 USD (358 093 pips)
Brüt zarar:
-7 832.31 USD (295 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (231.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
950.95 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.97%
Maks. mevduat yükü:
19.62%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
2 101 (78.25%)
Satış işlemleri:
584 (21.75%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-5.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-81.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 271.16 USD (17)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.54 USD
Maksimum:
1 271.16 USD (10.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (1 271.16 USD)
Varlığa göre:
76.73% (7 820.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2685
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|887
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|62K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +950.95 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +231.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Running on the EUR/USD chart, this strategy requires a minimum deposit of $2000, with a recommended range of $3000 to $5000 (cent accounts supported). It uses a bidirectional Martingale approach that adapts to market movements and guides position sizes toward favorable directions, while keeping floating losses low. A great fit for conservative traders who prioritize capital safety.
İnceleme yok
