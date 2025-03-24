SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Conservative Trend Weighted Strategy
Shu Xiong

Conservative Trend Weighted Strategy

Shu Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 685
Kârla kapanan işlemler:
1 256 (46.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 429 (53.22%)
En iyi işlem:
950.95 USD
En kötü işlem:
-474.32 USD
Brüt kâr:
8 718.83 USD (358 093 pips)
Brüt zarar:
-7 832.31 USD (295 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (231.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
950.95 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.97%
Maks. mevduat yükü:
19.62%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
2 101 (78.25%)
Satış işlemleri:
584 (21.75%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-5.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-81.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 271.16 USD (17)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.54 USD
Maksimum:
1 271.16 USD (10.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (1 271.16 USD)
Varlığa göre:
76.73% (7 820.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2685
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 887
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 62K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +950.95 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +231.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Running on the EUR/USD chart, this strategy requires a minimum deposit of $2000, with a recommended range of $3000 to $5000 (cent accounts supported). It uses a bidirectional Martingale approach that adapts to market movements and guides position sizes toward favorable directions, while keeping floating losses low. A great fit for conservative traders who prioritize capital safety.
İnceleme yok
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 10:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 23:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
