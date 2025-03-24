- Croissance
Trades:
2 685
Bénéfice trades:
1 256 (46.77%)
Perte trades:
1 429 (53.22%)
Meilleure transaction:
950.95 USD
Pire transaction:
-474.32 USD
Bénéfice brut:
8 718.83 USD (358 093 pips)
Perte brute:
-7 832.31 USD (295 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (231.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
950.95 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
96.97%
Charge de dépôt maximale:
19.62%
Dernier trade:
28 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
2 101 (78.25%)
Courts trades:
584 (21.75%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
6.94 USD
Perte moyenne:
-5.48 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-81.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 271.16 USD (17)
Croissance mensuelle:
0.10%
Prévision annuelle:
4.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
281.54 USD
Maximal:
1 271.16 USD (10.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.97% (1 271.16 USD)
Par fonds propres:
76.73% (7 820.88 USD)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
EURUSD
2685
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
EURUSD
887
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
EURUSD
62K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 111
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.42 × 114
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
Running on the EUR/USD chart, this strategy requires a minimum deposit of $2000, with a recommended range of $3000 to $5000 (cent accounts supported). It uses a bidirectional Martingale approach that adapts to market movements and guides position sizes toward favorable directions, while keeping floating losses low. A great fit for conservative traders who prioritize capital safety.
Aucun avis
