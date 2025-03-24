SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao

Aureus Quantum Surge

Ren Cheng Yao
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 100%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
496 (72.19%)
Loss Trade:
191 (27.80%)
Best Trade:
287.37 USD
Worst Trade:
-412.00 USD
Profitto lordo:
3 392.54 USD (155 359 pips)
Perdita lorda:
-3 165.17 USD (127 138 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (191.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.37 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
16.42%
Massimo carico di deposito:
28.45%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
404 (58.81%)
Short Trade:
283 (41.19%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
6.84 USD
Perdita media:
-16.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-240.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-454.46 USD (3)
Crescita mensile:
-18.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.38 USD
Massimale:
953.80 USD (77.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.86% (953.80 USD)
Per equità:
36.87% (333.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 360
XAUUSD 167
NZDCAD 81
AUDNZD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 432
XAUUSD -221
NZDCAD 2
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 11K
XAUUSD 15K
NZDCAD 77
AUDNZD 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +287.37 USD
Worst Trade: -412 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +191.71 USD
Massima perdita consecutiva: -240.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 84
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.16 × 37
VantageInternational-Live 9
0.18 × 39
Coinexx-Demo
0.18 × 33
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 55
Exness-Real2
0.30 × 10
EGlobalTrade-Classic3
0.50 × 2
VantageInternational-Live 22
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 31
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 78
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 150
Exness-Real28
1.11 × 9
ECMarkets-Live02
1.19 × 26
59 più
https://www.mql5.com/en/market/product/134877?source=Site+Profile+Seller


Aureus Quantum Surge 顾问程序交易 

low frequency

+

ICT deviation EA      

https://www.mql5.com/en/market/product/90856?source=Site+Profile+Seller

Used to increase order quantity and prevent MQL5 from being taken down due to insufficient order quantity

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aureus Quantum Surge
300USD al mese
100%
0
0
USD
1.3K
USD
89
100%
687
72%
16%
1.07
0.33
USD
45%
1:500
Copia

