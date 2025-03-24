SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao

Aureus Quantum Surge

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 100%
ICMarketsSC-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
687
Kârla kapanan işlemler:
496 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (27.80%)
En iyi işlem:
287.37 USD
En kötü işlem:
-412.00 USD
Brüt kâr:
3 392.54 USD (155 359 pips)
Brüt zarar:
-3 165.17 USD (127 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (191.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
287.37 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
16.42%
Maks. mevduat yükü:
28.45%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
404 (58.81%)
Satış işlemleri:
283 (41.19%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
6.84 USD
Ortalama zarar:
-16.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-240.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-454.46 USD (3)
Aylık büyüme:
-18.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.38 USD
Maksimum:
953.80 USD (77.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.86% (953.80 USD)
Varlığa göre:
36.87% (333.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 360
XAUUSD 167
NZDCAD 81
AUDNZD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 432
XAUUSD -221
NZDCAD 2
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 11K
XAUUSD 15K
NZDCAD 77
AUDNZD 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +287.37 USD
En kötü işlem: -412 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +191.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 84
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.16 × 37
VantageInternational-Live 9
0.18 × 39
Coinexx-Demo
0.18 × 33
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 55
Exness-Real2
0.30 × 10
EGlobalTrade-Classic3
0.50 × 2
VantageInternational-Live 22
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 31
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 78
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 150
Exness-Real28
1.11 × 9
ECMarkets-Live02
1.19 × 26
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

https://www.mql5.com/en/market/product/134877?source=Site+Profile+Seller


Aureus Quantum Surge 顾问程序交易 

low frequency

+

ICT deviation EA      

https://www.mql5.com/en/market/product/90856?source=Site+Profile+Seller

Used to increase order quantity and prevent MQL5 from being taken down due to insufficient order quantity

İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aureus Quantum Surge
Ayda 300 USD
100%
0
0
USD
1.3K
USD
89
100%
687
72%
16%
1.07
0.33
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.