Signaux / MetaTrader 4 / Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao

Aureus Quantum Surge

Ren Cheng Yao
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 100%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
687
Bénéfice trades:
496 (72.19%)
Perte trades:
191 (27.80%)
Meilleure transaction:
287.37 USD
Pire transaction:
-412.00 USD
Bénéfice brut:
3 392.54 USD (155 359 pips)
Perte brute:
-3 165.17 USD (127 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (191.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
287.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
16.42%
Charge de dépôt maximale:
28.45%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
404 (58.81%)
Courts trades:
283 (41.19%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
6.84 USD
Perte moyenne:
-16.57 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-240.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-454.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
-18.96%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.38 USD
Maximal:
953.80 USD (77.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.86% (953.80 USD)
Par fonds propres:
36.87% (333.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 360
XAUUSD 167
NZDCAD 81
AUDNZD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 432
XAUUSD -221
NZDCAD 2
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 11K
XAUUSD 15K
NZDCAD 77
AUDNZD 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +287.37 USD
Pire transaction: -412 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +191.71 USD
Perte consécutive maximale: -240.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 84
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.16 × 37
VantageInternational-Live 9
0.18 × 39
Coinexx-Demo
0.18 × 33
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 55
Exness-Real2
0.30 × 10
EGlobalTrade-Classic3
0.50 × 2
VantageInternational-Live 22
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 31
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 78
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 150
Exness-Real28
1.11 × 9
ECMarkets-Live02
1.19 × 26
59 plus...
https://www.mql5.com/en/market/product/134877?source=Site+Profile+Seller


Aureus Quantum Surge 顾问程序交易 

low frequency

+

ICT deviation EA      

https://www.mql5.com/en/market/product/90856?source=Site+Profile+Seller

Used to increase order quantity and prevent MQL5 from being taken down due to insufficient order quantity

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Aureus Quantum Surge
300 USD par mois
100%
0
0
USD
1.3K
USD
89
100%
687
72%
16%
1.07
0.33
USD
45%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.