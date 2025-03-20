- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
563
Profit Trade:
430 (76.37%)
Loss Trade:
133 (23.62%)
Best Trade:
56.74 EUR
Worst Trade:
-75.31 EUR
Profitto lordo:
1 592.05 EUR (59 279 pips)
Perdita lorda:
-1 364.21 EUR (53 355 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.86 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
62.55%
Massimo carico di deposito:
15.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
234 (41.56%)
Short Trade:
329 (58.44%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.40 EUR
Profitto medio:
3.70 EUR
Perdita media:
-10.26 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-258.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-258.94 EUR (6)
Crescita mensile:
-1.28%
Previsione annuale:
-16.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.01 EUR
Massimale:
315.78 EUR (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.15% (315.78 EUR)
Per equità:
29.45% (550.99 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|AUDCAD
|98
|NZDCAD
|77
|AUDNZD
|29
|GBPAUD
|29
|EURCHF
|21
|EURAUD
|19
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-159
|AUDCAD
|221
|NZDCAD
|203
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|38
|EURCHF
|19
|EURAUD
|39
|GBPCHF
|-80
|AUDUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|AUDCAD
|6K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|763
|GBPAUD
|1.3K
|EURCHF
|748
|EURAUD
|1.1K
|GBPCHF
|-863
|AUDUSD
|-357
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.74 EUR
Worst Trade: -75 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -258.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 9
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|0.60 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.63 × 27
|
RoboForex-ECN
|0.64 × 104
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 62
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.70 × 23
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 519
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ThreeTrader-Live
|0.86 × 35
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.20 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.19 × 32
|
ICMarketsSC-Live23
|2.24 × 307
|
Exness-Real9
|2.36 × 36
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
