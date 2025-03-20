SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ECN_Yeti
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Yeti

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
563
Profit Trade:
430 (76.37%)
Loss Trade:
133 (23.62%)
Best Trade:
56.74 EUR
Worst Trade:
-75.31 EUR
Profitto lordo:
1 592.05 EUR (59 279 pips)
Perdita lorda:
-1 364.21 EUR (53 355 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.86 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
62.55%
Massimo carico di deposito:
15.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
234 (41.56%)
Short Trade:
329 (58.44%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.40 EUR
Profitto medio:
3.70 EUR
Perdita media:
-10.26 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-258.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-258.94 EUR (6)
Crescita mensile:
-1.28%
Previsione annuale:
-16.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.01 EUR
Massimale:
315.78 EUR (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.15% (315.78 EUR)
Per equità:
29.45% (550.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 267
AUDCAD 98
NZDCAD 77
AUDNZD 29
GBPAUD 29
EURCHF 21
EURAUD 19
GBPCHF 13
AUDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -159
AUDCAD 221
NZDCAD 203
AUDNZD 5
GBPAUD 38
EURCHF 19
EURAUD 39
GBPCHF -80
AUDUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.5K
AUDCAD 6K
NZDCAD 4K
AUDNZD 763
GBPAUD 1.3K
EURCHF 748
EURAUD 1.1K
GBPCHF -863
AUDUSD -357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.74 EUR
Worst Trade: -75 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -258.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 70
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 53
RoboForex-Prime
0.63 × 27
RoboForex-ECN
0.64 × 104
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
Alpari-Pro.ECN2
0.70 × 23
RoboForex-ECN-3
0.77 × 519
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ThreeTrader-Live
0.86 × 35
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.19 × 32
ICMarketsSC-Live23
2.24 × 307
Exness-Real9
2.36 × 36
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
42 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 15:46
Share of trading days is too low
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 14:36
Share of trading days is too low
2025.03.20 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 12:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ECN_Yeti
30USD al mese
-9%
0
0
USD
1.9K
EUR
27
100%
563
76%
63%
1.16
0.40
EUR
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.