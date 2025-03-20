- Büyüme
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
430 (76.37%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (23.62%)
En iyi işlem:
56.74 EUR
En kötü işlem:
-75.31 EUR
Brüt kâr:
1 592.05 EUR (59 279 pips)
Brüt zarar:
-1 364.21 EUR (53 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.86 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
62.55%
Maks. mevduat yükü:
15.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
234 (41.56%)
Satış işlemleri:
329 (58.44%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
3.70 EUR
Ortalama zarar:
-10.26 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-258.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-258.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
-1.53%
Yıllık tahmin:
-16.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.01 EUR
Maksimum:
315.78 EUR (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.15% (315.78 EUR)
Varlığa göre:
29.45% (550.99 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|AUDCAD
|98
|NZDCAD
|77
|AUDNZD
|29
|GBPAUD
|29
|EURCHF
|21
|EURAUD
|19
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-159
|AUDCAD
|221
|NZDCAD
|203
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|38
|EURCHF
|19
|EURAUD
|39
|GBPCHF
|-80
|AUDUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|AUDCAD
|6K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|763
|GBPAUD
|1.3K
|EURCHF
|748
|EURAUD
|1.1K
|GBPCHF
|-863
|AUDUSD
|-357
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.74 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -258.94 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 9
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live11
|0.51 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|0.60 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.63 × 27
|
RoboForex-ECN
|0.64 × 104
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 62
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.70 × 23
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 519
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ThreeTrader-Live
|0.86 × 35
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.20 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.19 × 32
|
ICMarketsSC-Live23
|2.24 × 307
|
Exness-Real9
|2.36 × 36
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
27
100%
563
76%
63%
1.16
0.40
EUR
EUR
35%
1:500