Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Yeti

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
430 (76.37%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (23.62%)
En iyi işlem:
56.74 EUR
En kötü işlem:
-75.31 EUR
Brüt kâr:
1 592.05 EUR (59 279 pips)
Brüt zarar:
-1 364.21 EUR (53 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.86 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
62.55%
Maks. mevduat yükü:
15.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
234 (41.56%)
Satış işlemleri:
329 (58.44%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
3.70 EUR
Ortalama zarar:
-10.26 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-258.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-258.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
-1.53%
Yıllık tahmin:
-16.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.01 EUR
Maksimum:
315.78 EUR (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.15% (315.78 EUR)
Varlığa göre:
29.45% (550.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 267
AUDCAD 98
NZDCAD 77
AUDNZD 29
GBPAUD 29
EURCHF 21
EURAUD 19
GBPCHF 13
AUDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -159
AUDCAD 221
NZDCAD 203
AUDNZD 5
GBPAUD 38
EURCHF 19
EURAUD 39
GBPCHF -80
AUDUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.5K
AUDCAD 6K
NZDCAD 4K
AUDNZD 763
GBPAUD 1.3K
EURCHF 748
EURAUD 1.1K
GBPCHF -863
AUDUSD -357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.74 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -258.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 70
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 53
RoboForex-Prime
0.63 × 27
RoboForex-ECN
0.64 × 104
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
Alpari-Pro.ECN2
0.70 × 23
RoboForex-ECN-3
0.77 × 519
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ThreeTrader-Live
0.86 × 35
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.19 × 32
ICMarketsSC-Live23
2.24 × 307
Exness-Real9
2.36 × 36
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
42 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 15:46
Share of trading days is too low
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 14:36
Share of trading days is too low
2025.03.20 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 12:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ECN_Yeti
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
1.9K
EUR
27
100%
563
76%
63%
1.16
0.40
EUR
35%
1:500
Kopyala

