Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 18 0.00 × 9 FBS-Real-7 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.25 × 4 AxioryAsia-02Live 0.38 × 26 ICMarketsSC-Live11 0.51 × 70 ICMarketsSC-Live08 0.60 × 53 RoboForex-Prime 0.63 × 27 RoboForex-ECN 0.64 × 104 ICMarketsSC-Live19 0.69 × 62 Alpari-Pro.ECN2 0.70 × 23 RoboForex-ECN-3 0.77 × 519 VantageInternational-Live 14 0.83 × 12 ThreeTrader-Live 0.86 × 35 Exness-Real29 1.00 × 1 Darwinex-Live 1.20 × 5 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 Exness-Real17 2.19 × 32 ICMarketsSC-Live23 2.24 × 307 Exness-Real9 2.36 × 36 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 42 daha fazla...