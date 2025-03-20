SignauxSections
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Yeti

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
563
Bénéfice trades:
430 (76.37%)
Perte trades:
133 (23.62%)
Meilleure transaction:
56.74 EUR
Pire transaction:
-75.31 EUR
Bénéfice brut:
1 592.05 EUR (59 279 pips)
Perte brute:
-1 364.21 EUR (53 355 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (26.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
151.86 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
62.55%
Charge de dépôt maximale:
15.30%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
234 (41.56%)
Courts trades:
329 (58.44%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.40 EUR
Bénéfice moyen:
3.70 EUR
Perte moyenne:
-10.26 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-258.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-258.94 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-1.28%
Prévision annuelle:
-16.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
145.01 EUR
Maximal:
315.78 EUR (24.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.15% (315.78 EUR)
Par fonds propres:
28.46% (532.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 267
AUDCAD 98
NZDCAD 77
AUDNZD 29
GBPAUD 29
EURCHF 21
EURAUD 19
GBPCHF 13
AUDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -159
AUDCAD 221
NZDCAD 203
AUDNZD 5
GBPAUD 38
EURCHF 19
EURAUD 39
GBPCHF -80
AUDUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.5K
AUDCAD 6K
NZDCAD 4K
AUDNZD 763
GBPAUD 1.3K
EURCHF 748
EURAUD 1.1K
GBPCHF -863
AUDUSD -357
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.74 EUR
Pire transaction: -75 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +26.60 EUR
Perte consécutive maximale: -258.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.51 × 70
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 53
RoboForex-Prime
0.63 × 27
RoboForex-ECN
0.64 × 104
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
Alpari-Pro.ECN2
0.70 × 23
RoboForex-ECN-3
0.77 × 519
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ThreeTrader-Live
0.86 × 35
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.19 × 32
ICMarketsSC-Live23
2.24 × 307
Exness-Real9
2.36 × 36
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
42 plus...
Aucun avis
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 15:46
Share of trading days is too low
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 14:36
Share of trading days is too low
2025.03.20 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 12:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 12:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.