Alif Nur Sholikhin

Juragan Emas

Alif Nur Sholikhin
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 149%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
590
Profit Trade:
429 (72.71%)
Loss Trade:
161 (27.29%)
Best Trade:
73.95 USD
Worst Trade:
-89.59 USD
Profitto lordo:
2 062.03 USD (108 101 pips)
Perdita lorda:
-1 913.44 USD (99 048 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (144.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.33 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.27%
Massimo carico di deposito:
23.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
305 (51.69%)
Short Trade:
285 (48.31%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-56.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.46 USD (5)
Crescita mensile:
-20.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.96 USD
Massimale:
396.40 USD (63.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.98% (396.40 USD)
Per equità:
19.09% (78.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 572
EURUSDr 3
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
USDJPYr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 205
EURUSDr -11
GBPUSDr 4
AUDUSDr -11
USDJPYr -5
AUDJPYr -6
GBPCADr -5
EURJPYr 2
GBPAUDr -3
AUDCHFr -8
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 12K
EURUSDr -654
GBPUSDr 353
AUDUSDr -532
USDJPYr -677
AUDJPYr -460
GBPCADr -330
EURJPYr 269
GBPAUDr -419
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
AUDCADr 209
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.95 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.33 USD
Massima perdita consecutiva: -56.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35463426

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.98% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Juragan Emas
30USD al mese
149%
0
0
USD
249
USD
31
98%
590
72%
15%
1.07
0.25
USD
64%
1:500
