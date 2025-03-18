- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
590
Profit Trade:
429 (72.71%)
Loss Trade:
161 (27.29%)
Best Trade:
73.95 USD
Worst Trade:
-89.59 USD
Profitto lordo:
2 062.03 USD (108 101 pips)
Perdita lorda:
-1 913.44 USD (99 048 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (144.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.33 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.27%
Massimo carico di deposito:
23.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
305 (51.69%)
Short Trade:
285 (48.31%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-56.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.46 USD (5)
Crescita mensile:
-20.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.96 USD
Massimale:
396.40 USD (63.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.98% (396.40 USD)
Per equità:
19.09% (78.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|572
|EURUSDr
|3
|GBPUSDr
|2
|AUDUSDr
|2
|USDJPYr
|2
|AUDJPYr
|1
|GBPCADr
|1
|EURJPYr
|1
|GBPAUDr
|1
|AUDCHFr
|1
|NZDCADr
|1
|AUDCADr
|1
|NZDJPYr
|1
|NZDUSDr
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|205
|EURUSDr
|-11
|GBPUSDr
|4
|AUDUSDr
|-11
|USDJPYr
|-5
|AUDJPYr
|-6
|GBPCADr
|-5
|EURJPYr
|2
|GBPAUDr
|-3
|AUDCHFr
|-8
|NZDCADr
|-7
|AUDCADr
|3
|NZDJPYr
|0
|NZDUSDr
|-9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|12K
|EURUSDr
|-654
|GBPUSDr
|353
|AUDUSDr
|-532
|USDJPYr
|-677
|AUDJPYr
|-460
|GBPCADr
|-330
|EURJPYr
|269
|GBPAUDr
|-419
|AUDCHFr
|-200
|NZDCADr
|-510
|AUDCADr
|209
|NZDJPYr
|10
|NZDUSDr
|-468
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.95 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.33 USD
Massima perdita consecutiva: -56.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
