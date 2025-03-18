SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Juragan Emas
Alif Nur Sholikhin

Juragan Emas

Alif Nur Sholikhin
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 133%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
586
Bénéfice trades:
426 (72.69%)
Perte trades:
160 (27.30%)
Meilleure transaction:
73.95 USD
Pire transaction:
-89.59 USD
Bénéfice brut:
2 036.77 USD (105 576 pips)
Perte brute:
-1 903.39 USD (98 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (144.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
144.33 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.27%
Charge de dépôt maximale:
23.95%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
304 (51.88%)
Courts trades:
282 (48.12%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
4.78 USD
Perte moyenne:
-11.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-56.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.46 USD (5)
Croissance mensuelle:
-24.95%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.96 USD
Maximal:
396.40 USD (63.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.98% (396.40 USD)
Par fonds propres:
19.09% (78.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 568
EURUSDr 3
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
USDJPYr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 189
EURUSDr -11
GBPUSDr 4
AUDUSDr -11
USDJPYr -5
AUDJPYr -6
GBPCADr -5
EURJPYr 2
GBPAUDr -3
AUDCHFr -8
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 11K
EURUSDr -654
GBPUSDr 353
AUDUSDr -532
USDJPYr -677
AUDJPYr -460
GBPCADr -330
EURJPYr 269
GBPAUDr -419
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
AUDCADr 209
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.95 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +144.33 USD
Perte consécutive maximale: -56.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

You can copy at HFM broker too

https://my.hfmpro.com/en/hfcopy/provider-details.html?provider=35463426

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.98% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Juragan Emas
30 USD par mois
133%
0
0
USD
233
USD
31
98%
586
72%
15%
1.07
0.23
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.