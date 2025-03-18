SinyallerBölümler
Alif Nur Sholikhin

Juragan Emas

Alif Nur Sholikhin
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 149%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
590
Kârla kapanan işlemler:
429 (72.71%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (27.29%)
En iyi işlem:
73.95 USD
En kötü işlem:
-89.59 USD
Brüt kâr:
2 062.03 USD (108 101 pips)
Brüt zarar:
-1 913.44 USD (99 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (144.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.33 USD (27)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
15.27%
Maks. mevduat yükü:
23.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
305 (51.69%)
Satış işlemleri:
285 (48.31%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-56.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.46 USD (5)
Aylık büyüme:
-19.38%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.96 USD
Maksimum:
396.40 USD (63.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.98% (396.40 USD)
Varlığa göre:
19.09% (78.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 572
EURUSDr 3
GBPUSDr 2
AUDUSDr 2
USDJPYr 2
AUDJPYr 1
GBPCADr 1
EURJPYr 1
GBPAUDr 1
AUDCHFr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 205
EURUSDr -11
GBPUSDr 4
AUDUSDr -11
USDJPYr -5
AUDJPYr -6
GBPCADr -5
EURJPYr 2
GBPAUDr -3
AUDCHFr -8
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 12K
EURUSDr -654
GBPUSDr 353
AUDUSDr -532
USDJPYr -677
AUDJPYr -460
GBPCADr -330
EURJPYr 269
GBPAUDr -419
AUDCHFr -200
NZDCADr -510
AUDCADr 209
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.95 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +144.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.98% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.55% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Juragan Emas
Ayda 30 USD
149%
0
0
USD
249
USD
31
98%
590
72%
15%
1.07
0.25
USD
64%
1:500
