Segnali / MetaTrader 4 / TOL LANGIT HIGH RISK
Adithyo Dewangga Wijaya

TOL LANGIT HIGH RISK

Adithyo Dewangga Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 478%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
470
Profit Trade:
445 (94.68%)
Loss Trade:
25 (5.32%)
Best Trade:
300.20 USD
Worst Trade:
-301.20 USD
Profitto lordo:
6 324.05 USD (36 253 pips)
Perdita lorda:
-2 828.50 USD (14 455 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (713.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
713.65 USD (60)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
90.14%
Massimo carico di deposito:
116.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.71
Long Trade:
253 (53.83%)
Short Trade:
217 (46.17%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
7.44 USD
Profitto medio:
14.21 USD
Perdita media:
-113.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-401.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-401.40 USD (2)
Crescita mensile:
5.90%
Previsione annuale:
71.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
401.40 USD (12.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.74% (197.60 USD)
Per equità:
88.36% (1 988.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 66
USDJPY 60
GBPUSD 58
USDCHF 44
USDCAD 41
EURCHF 40
AUDUSD 38
AUDCAD 37
NZDCAD 34
EURGBP 30
AUDNZD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 517
USDJPY 310
GBPUSD 506
USDCHF 425
USDCAD 217
EURCHF 427
AUDUSD 299
AUDCAD 214
NZDCAD 179
EURGBP 296
AUDNZD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.1K
USDJPY 3K
GBPUSD 3K
USDCHF 1.9K
USDCAD 1.8K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.4K
EURGBP 1.1K
AUDNZD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.20 USD
Worst Trade: -301 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +713.65 USD
Massima perdita consecutiva: -401.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.29 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 139
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 17
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 22
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live16
0.87 × 807
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 11366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 723
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live18
0.95 × 175
86 più
🚀 TOL LANGIT V10 - High Risk Mode 🚀

This is the high-risk version of the TOL LANGIT V10 trading algorithm—built for those who want to go big or go home! 💥

It’s an advanced strategy designed to push for higher returns with a more aggressive setup.

How It Works:

🔥 Lot Size: 0.11 - 0.20 per $1K
📏 Martingale Distance: 70-100 pips, Lot x1
🎯 Take Profit (TP): 5 pips


💹 Pairs Traded:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • AUDCAD
  • EURCHF
  • USDCAD
  • EURGBP
  • AUDUSD
  • USDCHF
  • NZDCAD
  • AUDNZD

TOL LANGIT V10 (Low-Risk Version) Past Performance:

2021: +110.41%
2022: +63.02%
2023: +39.16%
2024: +57.74% 

This setup is not for the faint-hearted, but if you’re up for the challenge, it could bring bigger gains! Just remember—high risk, high reward. 🚀💰

⚠️ Risk Warning: This is a high-risk strategy. Trade smart and manage your risk wisely!


Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.17 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
