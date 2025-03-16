SegnaliSezioni
Cong Thieu Hoang

StrategyX

Cong Thieu Hoang
0 recensioni
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -5%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
331
Profit Trade:
117 (35.34%)
Loss Trade:
214 (64.65%)
Best Trade:
412.20 USD
Worst Trade:
-442.50 USD
Profitto lordo:
6 889.16 USD (6 678 267 pips)
Perdita lorda:
-12 293.29 USD (6 143 272 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (348.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
462.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
73.21%
Massimo carico di deposito:
15.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
190 (57.40%)
Short Trade:
141 (42.60%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-16.33 USD
Profitto medio:
58.88 USD
Perdita media:
-57.45 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-819.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 164.31 USD (13)
Crescita mensile:
-0.05%
Previsione annuale:
-3.19%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 416.75 USD
Massimale:
5 416.75 USD (5.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.41% (5 414.18 USD)
Per equità:
0.39% (375.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 46
USOIL.cash 41
USDJPY 39
GBPJPY 36
JP225.cash 35
US100.cash 22
EURUSD 11
USDCHF 9
US30.cash 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURNZD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -370
BTCUSD 457
USOIL.cash -595
USDJPY -1.1K
GBPJPY -1K
JP225.cash -165
US100.cash 3
EURUSD -72
USDCHF 182
US30.cash -331
USDCAD -342
GBPUSD -430
AUDUSD -208
EURJPY -289
EURNZD -605
NZDJPY -447
CADCHF -111
CHFJPY -34
AUDCAD 156
EURAUD -112
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -13K
BTCUSD 648K
USOIL.cash -16K
USDJPY -7.1K
GBPJPY -18K
JP225.cash 49K
US100.cash 21K
EURUSD 1.1K
USDCHF 3.1K
US30.cash -121K
USDCAD -3.4K
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -633
EURJPY -4.5K
EURNZD -576
NZDJPY -191
CADCHF -17
CHFJPY -102
AUDCAD 382
EURAUD -341
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +412.20 USD
Worst Trade: -443 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +348.23 USD
Massima perdita consecutiva: -819.68 USD

2025.09.26 14:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
2025.09.25 11:35
2025.09.25 11:35
2025.09.25 09:00
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
2025.09.12 07:41
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:17
2025.09.05 10:17
2025.09.02 18:51
2025.09.02 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.17 20:21
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
2025.08.14 09:29
2025.08.14 09:29
2025.08.12 18:37
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
2025.08.12 12:30
2025.08.07 07:39
2025.08.07 07:39
2025.08.07 07:39
2025.08.01 09:35
2025.08.01 09:35
No swaps are charged on the signal account
