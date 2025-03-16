SinyallerBölümler
Cong Thieu Hoang

StrategyX

Cong Thieu Hoang
0 inceleme
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
FTMO-Server2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
117 (35.34%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (64.65%)
En iyi işlem:
412.20 USD
En kötü işlem:
-442.50 USD
Brüt kâr:
6 889.16 USD (6 678 267 pips)
Brüt zarar:
-12 293.29 USD (6 143 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (348.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
462.03 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
73.21%
Maks. mevduat yükü:
15.65%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
190 (57.40%)
Satış işlemleri:
141 (42.60%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-16.33 USD
Ortalama kâr:
58.88 USD
Ortalama zarar:
-57.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-819.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 164.31 USD (13)
Aylık büyüme:
-0.05%
Yıllık tahmin:
-3.19%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 416.75 USD
Maksimum:
5 416.75 USD (5.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.41% (5 414.18 USD)
Varlığa göre:
0.39% (375.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 46
USOIL.cash 41
USDJPY 39
GBPJPY 36
JP225.cash 35
US100.cash 22
EURUSD 11
USDCHF 9
US30.cash 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURNZD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -370
BTCUSD 457
USOIL.cash -595
USDJPY -1.1K
GBPJPY -1K
JP225.cash -165
US100.cash 3
EURUSD -72
USDCHF 182
US30.cash -331
USDCAD -342
GBPUSD -430
AUDUSD -208
EURJPY -289
EURNZD -605
NZDJPY -447
CADCHF -111
CHFJPY -34
AUDCAD 156
EURAUD -112
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -13K
BTCUSD 648K
USOIL.cash -16K
USDJPY -7.1K
GBPJPY -18K
JP225.cash 49K
US100.cash 21K
EURUSD 1.1K
USDCHF 3.1K
US30.cash -121K
USDCAD -3.4K
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -633
EURJPY -4.5K
EURNZD -576
NZDJPY -191
CADCHF -17
CHFJPY -102
AUDCAD 382
EURAUD -341
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +412.20 USD
En kötü işlem: -443 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +348.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -819.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

