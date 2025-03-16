SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / StrategyX
Cong Thieu Hoang

StrategyX

Cong Thieu Hoang
0 avis
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
FTMO-Server2
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
331
Bénéfice trades:
117 (35.34%)
Perte trades:
214 (64.65%)
Meilleure transaction:
412.20 USD
Pire transaction:
-442.50 USD
Bénéfice brut:
6 889.16 USD (6 678 267 pips)
Perte brute:
-12 293.29 USD (6 143 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (348.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
462.03 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Activité de trading:
73.21%
Charge de dépôt maximale:
15.65%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
190 (57.40%)
Courts trades:
141 (42.60%)
Facteur de profit:
0.56
Rendement attendu:
-16.33 USD
Bénéfice moyen:
58.88 USD
Perte moyenne:
-57.45 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-819.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 164.31 USD (13)
Croissance mensuelle:
-0.12%
Prévision annuelle:
-3.19%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 416.75 USD
Maximal:
5 416.75 USD (5.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.41% (5 414.18 USD)
Par fonds propres:
0.39% (375.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 46
USOIL.cash 41
USDJPY 39
GBPJPY 36
JP225.cash 35
US100.cash 22
EURUSD 11
USDCHF 9
US30.cash 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURNZD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -370
BTCUSD 457
USOIL.cash -595
USDJPY -1.1K
GBPJPY -1K
JP225.cash -165
US100.cash 3
EURUSD -72
USDCHF 182
US30.cash -331
USDCAD -342
GBPUSD -430
AUDUSD -208
EURJPY -289
EURNZD -605
NZDJPY -447
CADCHF -111
CHFJPY -34
AUDCAD 156
EURAUD -112
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
BTCUSD 648K
USOIL.cash -16K
USDJPY -7.1K
GBPJPY -18K
JP225.cash 49K
US100.cash 21K
EURUSD 1.1K
USDCHF 3.1K
US30.cash -121K
USDCAD -3.4K
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -633
EURJPY -4.5K
EURNZD -576
NZDJPY -191
CADCHF -17
CHFJPY -102
AUDCAD 382
EURAUD -341
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +412.20 USD
Pire transaction: -443 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +348.23 USD
Perte consécutive maximale: -819.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
StrategyX
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
95K
USD
85
87%
331
35%
73%
0.56
-16.33
USD
5%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.