SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Hype
Sugianto

Gold Hype

Sugianto
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 51%
Exness-MT5Real26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
463 (75.04%)
Loss Trade:
154 (24.96%)
Best Trade:
11.60 USD
Worst Trade:
-24.32 USD
Profitto lordo:
576.38 USD (1 020 838 pips)
Perdita lorda:
-466.82 USD (898 166 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (27.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.79 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.74%
Massimo carico di deposito:
20.23%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
381 (61.75%)
Short Trade:
236 (38.25%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.45 USD (3)
Crescita mensile:
3.24%
Previsione annuale:
39.33%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 USD
Massimale:
90.78 USD (30.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.57% (90.78 USD)
Per equità:
41.09% (124.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 393
BTCUSD 224
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 110
BTCUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 110K
BTCUSD 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.60 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.29 USD
Massima perdita consecutiva: -4.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
if you want to copy this signal, pls use the same broker and account type with vps location in singapore to get the best results
Broker : Exness
Account type: Pro
Vps location : Singapore
Leverage : 1: 500 or below
Minimum Fund: Signal balance + 10%
Non ci sono recensioni
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 20:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 21:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 02:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 17:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Hype
50USD al mese
51%
0
0
USD
110
USD
29
75%
617
75%
3%
1.23
0.18
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.