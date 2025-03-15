- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
463 (75.04%)
Loss Trade:
154 (24.96%)
Best Trade:
11.60 USD
Worst Trade:
-24.32 USD
Profitto lordo:
576.38 USD (1 020 838 pips)
Perdita lorda:
-466.82 USD (898 166 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (27.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.79 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.74%
Massimo carico di deposito:
20.23%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
381 (61.75%)
Short Trade:
236 (38.25%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.45 USD (3)
Crescita mensile:
3.24%
Previsione annuale:
39.33%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 USD
Massimale:
90.78 USD (30.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.57% (90.78 USD)
Per equità:
41.09% (124.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|393
|BTCUSD
|224
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|110
|BTCUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|110K
|BTCUSD
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.60 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.29 USD
Massima perdita consecutiva: -4.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
if you want to copy this signal, pls use the same broker and account type with vps location in singapore to get the best results
Broker : Exness
Account type: Pro
Vps location : Singapore
Leverage : 1: 500 or below
Minimum Fund: Signal balance + 10%
Non ci sono recensioni
