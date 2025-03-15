SignauxSections
Sugianto

Gold Hype

Sugianto
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
608
Bénéfice trades:
456 (75.00%)
Perte trades:
152 (25.00%)
Meilleure transaction:
11.60 USD
Pire transaction:
-24.32 USD
Bénéfice brut:
571.61 USD (998 614 pips)
Perte brute:
-464.82 USD (878 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (27.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.79 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
2.74%
Charge de dépôt maximale:
20.23%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
375 (61.68%)
Courts trades:
233 (38.32%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
1.25 USD
Perte moyenne:
-3.06 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.63%
Prévision annuelle:
7.66%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.00 USD
Maximal:
90.78 USD (30.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.57% (90.78 USD)
Par fonds propres:
41.09% (124.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 391
BTCUSD 217
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 107
BTCUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 107K
BTCUSD 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.60 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +27.29 USD
Perte consécutive maximale: -4.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
if you want to copy this signal, pls use the same broker and account type with vps location in singapore to get the best results
Broker : Exness
Account type: Pro
Vps location : Singapore
Leverage : 1: 500 or below
Minimum Fund: Signal balance + 10%
Aucun avis
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 20:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 21:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 02:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 17:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
