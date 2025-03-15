- Büyüme
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
468 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (24.76%)
En iyi işlem:
11.60 USD
En kötü işlem:
-24.32 USD
Brüt kâr:
577.39 USD (1 031 013 pips)
Brüt zarar:
-466.82 USD (898 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (27.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.79 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
2.74%
Maks. mevduat yükü:
20.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
384 (61.74%)
Satış işlemleri:
238 (38.26%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.45 USD (3)
Aylık büyüme:
7.77%
Yıllık tahmin:
94.25%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 USD
Maksimum:
90.78 USD (30.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.57% (90.78 USD)
Varlığa göre:
41.09% (124.17 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.60 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
if you want to copy this signal, pls use the same broker and account type with vps location in singapore to get the best results
Broker : Exness
Account type: Pro
Vps location : Singapore
Leverage : 1: 500 or below
Minimum Fund: Signal balance + 10%
İnceleme yok
