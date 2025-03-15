SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Hype
Sugianto

Gold Hype

Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
468 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (24.76%)
En iyi işlem:
11.60 USD
En kötü işlem:
-24.32 USD
Brüt kâr:
577.39 USD (1 031 013 pips)
Brüt zarar:
-466.82 USD (898 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (27.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.79 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
2.74%
Maks. mevduat yükü:
20.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
384 (61.74%)
Satış işlemleri:
238 (38.26%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.45 USD (3)
Aylık büyüme:
7.77%
Yıllık tahmin:
94.25%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 USD
Maksimum:
90.78 USD (30.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.57% (90.78 USD)
Varlığa göre:
41.09% (124.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 393
BTCUSD 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 110
BTCUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 110K
BTCUSD 23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.60 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
if you want to copy this signal, pls use the same broker and account type with vps location in singapore to get the best results
Broker : Exness
Account type: Pro
Vps location : Singapore
Leverage : 1: 500 or below
Minimum Fund: Signal balance + 10%
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Hype
Ayda 50 USD
52%
0
0
USD
111
USD
29
75%
622
75%
3%
1.23
0.18
USD
41%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.