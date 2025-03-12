- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
48 (62.33%)
Loss Trade:
29 (37.66%)
Best Trade:
38.27 USD
Worst Trade:
-36.50 USD
Profitto lordo:
367.00 USD (347 111 pips)
Perdita lorda:
-215.35 USD (189 721 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (112.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.47 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
7.65%
Massimo carico di deposito:
68.09%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
59 (76.62%)
Short Trade:
18 (23.38%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-100.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.41 USD (9)
Crescita mensile:
19.36%
Previsione annuale:
234.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.93 USD
Massimale:
118.59 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.48% (118.59 USD)
Per equità:
15.00% (69.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|76
|EURUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|151
|EURUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|157K
|EURUSDm
|80
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.27 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +112.47 USD
Massima perdita consecutiva: -100.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Risk ratio 1:5 Monthly 3%, no trading after reached. Only follow from first date of the month
