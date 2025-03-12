SinyallerBölümler
Wildan Ridholloh

Gold with TP and SL

Wildan Ridholloh
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exness-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
48 (62.33%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (37.66%)
En iyi işlem:
38.27 USD
En kötü işlem:
-36.50 USD
Brüt kâr:
367.00 USD (347 111 pips)
Brüt zarar:
-215.35 USD (189 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (112.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.47 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
7.65%
Maks. mevduat yükü:
68.09%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
59 (76.62%)
Satış işlemleri:
18 (23.38%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-100.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.41 USD (9)
Aylık büyüme:
10.58%
Yıllık tahmin:
128.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.93 USD
Maksimum:
118.59 USD (19.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.48% (118.59 USD)
Varlığa göre:
15.00% (69.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 76
EURUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 151
EURUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 157K
EURUSDm 80
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.27 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +112.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Risk ratio 1:5 Monthly 3%, no trading after reached. Only follow from first date of the month
İnceleme yok
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Share of trading days is too low
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
