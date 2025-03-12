SignauxSections
Wildan Ridholloh

Gold with TP and SL

Wildan Ridholloh
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
48 (62.33%)
Perte trades:
29 (37.66%)
Meilleure transaction:
38.27 USD
Pire transaction:
-36.50 USD
Bénéfice brut:
367.00 USD (347 111 pips)
Perte brute:
-215.35 USD (189 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (112.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.47 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
7.65%
Charge de dépôt maximale:
68.09%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
59 (76.62%)
Courts trades:
18 (23.38%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.97 USD
Bénéfice moyen:
7.65 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-100.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
26.49%
Prévision annuelle:
321.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.93 USD
Maximal:
118.59 USD (19.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.48% (118.59 USD)
Par fonds propres:
15.00% (69.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 76
EURUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 151
EURUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 157K
EURUSDm 80
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Risk ratio 1:5 Monthly 3%, no trading after reached. Only follow from first date of the month
Aucun avis
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Share of trading days is too low
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 15:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
