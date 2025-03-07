- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
539
Profit Trade:
513 (95.17%)
Loss Trade:
26 (4.82%)
Best Trade:
7 040.40 USD
Worst Trade:
-17 426.60 USD
Profitto lordo:
314 322.40 USD (445 664 pips)
Perdita lorda:
-76 923.85 USD (88 211 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (40 259.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40 259.68 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
90.16%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
294 (54.55%)
Short Trade:
245 (45.45%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
440.44 USD
Profitto medio:
612.71 USD
Perdita media:
-2 958.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-48 725.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48 725.00 USD (5)
Crescita mensile:
11.81%
Previsione annuale:
144.99%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48 725.00 USD (38.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.01% (48 725.00 USD)
Per equità:
94.09% (389 139.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|517
|Nasdaq_100
|21
|Dow_Jones
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|231K
|Nasdaq_100
|6.7K
|Dow_Jones
|-90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|293K
|Nasdaq_100
|65K
|Dow_Jones
|-8
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 040.40 USD
Worst Trade: -17 427 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +40 259.68 USD
Massima perdita consecutiva: -48 725.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CyberFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
