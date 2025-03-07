SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT Exclusive
Aden Muhammad Hasbi

CT Exclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 448%
CyberFutures-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
539
Profit Trade:
513 (95.17%)
Loss Trade:
26 (4.82%)
Best Trade:
7 040.40 USD
Worst Trade:
-17 426.60 USD
Profitto lordo:
314 322.40 USD (445 664 pips)
Perdita lorda:
-76 923.85 USD (88 211 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (40 259.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40 259.68 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
90.16%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
294 (54.55%)
Short Trade:
245 (45.45%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
440.44 USD
Profitto medio:
612.71 USD
Perdita media:
-2 958.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-48 725.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48 725.00 USD (5)
Crescita mensile:
11.81%
Previsione annuale:
144.99%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48 725.00 USD (38.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.01% (48 725.00 USD)
Per equità:
94.09% (389 139.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 517
Nasdaq_100 21
Dow_Jones 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 231K
Nasdaq_100 6.7K
Dow_Jones -90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 293K
Nasdaq_100 65K
Dow_Jones -8
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 040.40 USD
Worst Trade: -17 427 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +40 259.68 USD
Massima perdita consecutiva: -48 725.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CyberFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Copytrade 
Non ci sono recensioni
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 23:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 00:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati