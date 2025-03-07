SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CT Exclusive
Aden Muhammad Hasbi

CT Exclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 431%
CyberFutures-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
537
Bénéfice trades:
511 (95.15%)
Perte trades:
26 (4.84%)
Meilleure transaction:
7 040.40 USD
Pire transaction:
-17 426.60 USD
Bénéfice brut:
309 663.90 USD (443 824 pips)
Perte brute:
-76 923.85 USD (88 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (40 259.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40 259.68 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
90.16%
Charge de dépôt maximale:
19.49%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.78
Longs trades:
292 (54.38%)
Courts trades:
245 (45.62%)
Facteur de profit:
4.03
Rendement attendu:
433.41 USD
Bénéfice moyen:
606.00 USD
Perte moyenne:
-2 958.61 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-48 725.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-48 725.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.71%
Prévision annuelle:
129.99%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48 725.00 USD (38.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.01% (48 725.00 USD)
Par fonds propres:
94.09% (389 139.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 515
Nasdaq_100 21
Dow_Jones 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 226K
Nasdaq_100 6.7K
Dow_Jones -90
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 291K
Nasdaq_100 65K
Dow_Jones -8
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 040.40 USD
Pire transaction: -17 427 USD
Gains consécutifs maximales: 70
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +40 259.68 USD
Perte consécutive maximale: -48 725.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CyberFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copytrade 
Aucun avis
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 23:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 00:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire