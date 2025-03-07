- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
539
Kârla kapanan işlemler:
513 (95.17%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (4.82%)
En iyi işlem:
7 040.40 USD
En kötü işlem:
-17 426.60 USD
Brüt kâr:
314 322.40 USD (445 664 pips)
Brüt zarar:
-76 923.85 USD (88 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (40 259.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40 259.68 USD (70)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
90.16%
Maks. mevduat yükü:
19.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
294 (54.55%)
Satış işlemleri:
245 (45.45%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
440.44 USD
Ortalama kâr:
612.71 USD
Ortalama zarar:
-2 958.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-48 725.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48 725.00 USD (5)
Aylık büyüme:
11.55%
Yıllık tahmin:
140.20%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48 725.00 USD (38.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.01% (48 725.00 USD)
Varlığa göre:
94.09% (389 139.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|517
|Nasdaq_100
|21
|Dow_Jones
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|231K
|Nasdaq_100
|6.7K
|Dow_Jones
|-90
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|293K
|Nasdaq_100
|65K
|Dow_Jones
|-8
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 040.40 USD
En kötü işlem: -17 427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +40 259.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -48 725.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CyberFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Copytrade
İnceleme yok