Aden Muhammad Hasbi

CT Exclusive

Aden Muhammad Hasbi
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 448%
CyberFutures-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
539
Kârla kapanan işlemler:
513 (95.17%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (4.82%)
En iyi işlem:
7 040.40 USD
En kötü işlem:
-17 426.60 USD
Brüt kâr:
314 322.40 USD (445 664 pips)
Brüt zarar:
-76 923.85 USD (88 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (40 259.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40 259.68 USD (70)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
90.16%
Maks. mevduat yükü:
19.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
294 (54.55%)
Satış işlemleri:
245 (45.45%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
440.44 USD
Ortalama kâr:
612.71 USD
Ortalama zarar:
-2 958.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-48 725.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48 725.00 USD (5)
Aylık büyüme:
11.55%
Yıllık tahmin:
140.20%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48 725.00 USD (38.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.01% (48 725.00 USD)
Varlığa göre:
94.09% (389 139.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 517
Nasdaq_100 21
Dow_Jones 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 231K
Nasdaq_100 6.7K
Dow_Jones -90
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 293K
Nasdaq_100 65K
Dow_Jones -8
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 040.40 USD
En kötü işlem: -17 427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +40 259.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -48 725.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CyberFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Copytrade 
İnceleme yok
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 14:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 23:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 00:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
