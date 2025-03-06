- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 130
Profit Trade:
806 (71.32%)
Loss Trade:
324 (28.67%)
Best Trade:
50.16 USD
Worst Trade:
-19.44 USD
Profitto lordo:
1 351.06 USD (189 876 pips)
Perdita lorda:
-731.36 USD (124 741 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (8.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
31.13%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
7.83
Long Trade:
451 (39.91%)
Short Trade:
679 (60.09%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-7.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.15 USD (10)
Crescita mensile:
0.76%
Previsione annuale:
11.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.15 USD (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (79.15 USD)
Per equità:
22.79% (582.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|959
|Gold
|66
|XAUUSD
|60
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|480
|Gold
|58
|XAUUSD
|62
|GBPUSD
|16
|EURGBP
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|Gold
|5.7K
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|1.6K
|EURGBP
|240
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.16 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +8.97 USD
Massima perdita consecutiva: -7.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 42
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 17
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
NagaCapitalLtd-Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 56
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
1011 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
"This Signal Trade uses Expert Advisors."
Minimum Balance to Copy $2000
Minimum Balance to Copy $2000
Expect Profit 1 - 3% / Month, ( Medium Risk Setting )
Risk Warning !
Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.
Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.
Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
31%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
75
100%
1 130
71%
31%
1.84
0.55
USD
USD
23%
1:500