SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURO ONLY
Jimi Jim

EURO ONLY

Jimi Jim
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 130
Kârla kapanan işlemler:
806 (71.32%)
Zararla kapanan işlemler:
324 (28.67%)
En iyi işlem:
50.16 USD
En kötü işlem:
-19.44 USD
Brüt kâr:
1 351.06 USD (189 876 pips)
Brüt zarar:
-731.36 USD (124 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (8.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
31.13%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
7.83
Alış işlemleri:
451 (39.91%)
Satış işlemleri:
679 (60.09%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-7.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.15 USD (10)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
11.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.15 USD (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (79.15 USD)
Varlığa göre:
22.79% (582.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 959
Gold 66
XAUUSD 60
GBPUSD 40
EURGBP 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 480
Gold 58
XAUUSD 62
GBPUSD 16
EURGBP 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
Gold 5.7K
XAUUSD 43K
GBPUSD 1.6K
EURGBP 240
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.16 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +8.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
LMAXMU-LIVE
0.00 × 42
CharterprimeAU-Live
0.00 × 17
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
NagaCapitalLtd-Live
0.00 × 2
LandFX-Live2
0.00 × 56
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
USGVU-LiveAsia
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
1011 daha fazla...
"This Signal Trade uses Expert Advisors."


Minimum Balance to Copy $2000

Expect Profit 1 - 3% / Month,  ( Medium Risk Setting )


Risk Warning !

Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.

Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.

Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
İnceleme yok
2025.04.16 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURO ONLY
Ayda 40 USD
31%
0
0
USD
2.6K
USD
75
100%
1 130
71%
31%
1.84
0.55
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.