İşlemler:
1 130
Kârla kapanan işlemler:
806 (71.32%)
Zararla kapanan işlemler:
324 (28.67%)
En iyi işlem:
50.16 USD
En kötü işlem:
-19.44 USD
Brüt kâr:
1 351.06 USD (189 876 pips)
Brüt zarar:
-731.36 USD (124 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (8.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
31.13%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
7.83
Alış işlemleri:
451 (39.91%)
Satış işlemleri:
679 (60.09%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-7.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.15 USD (10)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
11.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.15 USD (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (79.15 USD)
Varlığa göre:
22.79% (582.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|959
|Gold
|66
|XAUUSD
|60
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|480
|Gold
|58
|XAUUSD
|62
|GBPUSD
|16
|EURGBP
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|Gold
|5.7K
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|1.6K
|EURGBP
|240
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.16 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +8.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 42
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 17
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
NagaCapitalLtd-Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 56
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
"This Signal Trade uses Expert Advisors."
Minimum Balance to Copy $2000
Minimum Balance to Copy $2000
Expect Profit 1 - 3% / Month, ( Medium Risk Setting )
Risk Warning !
Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.
Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.
Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
İnceleme yok
