Trade:
432
Profit Trade:
276 (63.88%)
Loss Trade:
156 (36.11%)
Best Trade:
29.80 USD
Worst Trade:
-31.24 USD
Profitto lordo:
817.74 USD (67 714 pips)
Perdita lorda:
-454.67 USD (38 400 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.29 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
28.65%
Massimo carico di deposito:
43.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
10.46
Long Trade:
347 (80.32%)
Short Trade:
85 (19.68%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.77 USD (4)
Crescita mensile:
15.35%
Previsione annuale:
186.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.63 USD
Massimale:
34.72 USD (6.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.26% (32.70 USD)
Per equità:
36.06% (96.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD.
|356
|EURUSD.
|23
|USDCAD.
|20
|GBPUSD.
|15
|AUDUSD.
|12
|EURGBP.
|4
|USDJPY.
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD.
|310
|EURUSD.
|23
|USDCAD.
|-5
|GBPUSD.
|16
|AUDUSD.
|12
|EURGBP.
|5
|USDJPY.
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD.
|26K
|EURUSD.
|1.7K
|USDCAD.
|34
|GBPUSD.
|1.2K
|AUDUSD.
|824
|EURGBP.
|266
|USDJPY.
|157
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.80 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.46 USD
Massima perdita consecutiva: -32.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
100% automated trading system.
