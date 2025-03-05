SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / M GOLD zero
Toshiaki Taniguchi

M GOLD zero

Toshiaki Taniguchi
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 182%
XMTrading-Real 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
432
Bénéfice trades:
276 (63.88%)
Perte trades:
156 (36.11%)
Meilleure transaction:
29.80 USD
Pire transaction:
-31.24 USD
Bénéfice brut:
817.74 USD (67 714 pips)
Perte brute:
-454.67 USD (38 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (13.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.29 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
28.65%
Charge de dépôt maximale:
43.89%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
10.46
Longs trades:
347 (80.32%)
Courts trades:
85 (19.68%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
2.96 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.77 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.04%
Prévision annuelle:
108.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.63 USD
Maximal:
34.72 USD (6.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.26% (32.70 USD)
Par fonds propres:
36.06% (96.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD. 356
EURUSD. 23
USDCAD. 20
GBPUSD. 15
AUDUSD. 12
EURGBP. 4
USDJPY. 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD. 310
EURUSD. 23
USDCAD. -5
GBPUSD. 16
AUDUSD. 12
EURGBP. 5
USDJPY. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD. 26K
EURUSD. 1.7K
USDCAD. 34
GBPUSD. 1.2K
AUDUSD. 824
EURGBP. 266
USDJPY. 157
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.80 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +13.46 USD
Perte consécutive maximale: -32.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

100% automated trading system.

Aucun avis
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 10:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 09:05
Share of trading days is too low
2025.03.05 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.05 01:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 01:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 01:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.05 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.05 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
M GOLD zero
30 USD par mois
182%
0
0
USD
563
USD
30
99%
432
63%
29%
1.79
0.84
USD
36%
1:500
Copier

