- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
432
Kârla kapanan işlemler:
276 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (36.11%)
En iyi işlem:
29.80 USD
En kötü işlem:
-31.24 USD
Brüt kâr:
817.74 USD (67 714 pips)
Brüt zarar:
-454.67 USD (38 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.29 USD (11)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
28.65%
Maks. mevduat yükü:
43.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
10.46
Alış işlemleri:
347 (80.32%)
Satış işlemleri:
85 (19.68%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.77 USD (4)
Aylık büyüme:
9.11%
Yıllık tahmin:
108.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.63 USD
Maksimum:
34.72 USD (6.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.26% (32.70 USD)
Varlığa göre:
36.06% (96.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.
|356
|EURUSD.
|23
|USDCAD.
|20
|GBPUSD.
|15
|AUDUSD.
|12
|EURGBP.
|4
|USDJPY.
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.
|310
|EURUSD.
|23
|USDCAD.
|-5
|GBPUSD.
|16
|AUDUSD.
|12
|EURGBP.
|5
|USDJPY.
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.
|26K
|EURUSD.
|1.7K
|USDCAD.
|34
|GBPUSD.
|1.2K
|AUDUSD.
|824
|EURGBP.
|266
|USDJPY.
|157
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.80 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100% automated trading system.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
182%
0
0
USD
USD
563
USD
USD
30
99%
432
63%
29%
1.79
0.84
USD
USD
36%
1:500