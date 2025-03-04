SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Slacker Trader
Paramita Dewanti Ssi M Stat

The Slacker Trader

Paramita Dewanti Ssi M Stat
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 159
Profit Trade:
4 752 (66.37%)
Loss Trade:
2 407 (33.62%)
Best Trade:
578.10 USD
Worst Trade:
-367.11 USD
Profitto lordo:
35 962.61 USD (7 720 798 pips)
Perdita lorda:
-31 635.50 USD (1 341 841 pips)
Vincite massime consecutive:
164 (2 177.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 684.35 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
97.11%
Massimo carico di deposito:
277.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
4 289 (59.91%)
Short Trade:
2 870 (40.09%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
865 (-153.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 474.93 USD (106)
Crescita mensile:
-14.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.83 USD
Massimale:
15 433.94 USD (70.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.13% (15 433.94 USD)
Per equità:
91.64% (10 122.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5470
XAUUSD 1277
USDCAD 135
NZDUSD 74
GBPUSD 70
USDCHF 52
AUDUSD 20
US100 15
BTCUSD 15
USDJPY 14
US500 13
ETHUSD 1
XRPUSD 1
LTCUSD 1
TONUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -166
XAUUSD 1.4K
USDCAD 179
NZDUSD 288
GBPUSD -421
USDCHF 319
AUDUSD 621
US100 500
BTCUSD 561
USDJPY 924
US500 99
ETHUSD 35
XRPUSD 13
LTCUSD 8
TONUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -73K
XAUUSD 173K
USDCAD -18K
NZDUSD 3.1K
GBPUSD -4K
USDCHF -775
AUDUSD 3.3K
US100 500K
BTCUSD 5.6M
USDJPY 10K
US500 99K
ETHUSD 35K
XRPUSD 26K
LTCUSD 8.3K
TONUSD 2.2K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +578.10 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 106
Massimo profitto consecutivo: +2 177.53 USD
Massima perdita consecutiva: -153.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 11
JFD-Live02
0.00 × 3
OctaFX-Real8
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
384 più
The Slacker Trader Trading Automatis Pairs EURUSD
Non ci sono recensioni
2025.10.10 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 22:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.41% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 66% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.9% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.