- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 159
Profit Trade:
4 752 (66.37%)
Loss Trade:
2 407 (33.62%)
Best Trade:
578.10 USD
Worst Trade:
-367.11 USD
Profitto lordo:
35 962.61 USD (7 720 798 pips)
Perdita lorda:
-31 635.50 USD (1 341 841 pips)
Vincite massime consecutive:
164 (2 177.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 684.35 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
97.11%
Massimo carico di deposito:
277.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
4 289 (59.91%)
Short Trade:
2 870 (40.09%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
865 (-153.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 474.93 USD (106)
Crescita mensile:
-14.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.83 USD
Massimale:
15 433.94 USD (70.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.13% (15 433.94 USD)
Per equità:
91.64% (10 122.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5470
|XAUUSD
|1277
|USDCAD
|135
|NZDUSD
|74
|GBPUSD
|70
|USDCHF
|52
|AUDUSD
|20
|US100
|15
|BTCUSD
|15
|USDJPY
|14
|US500
|13
|ETHUSD
|1
|XRPUSD
|1
|LTCUSD
|1
|TONUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-166
|XAUUSD
|1.4K
|USDCAD
|179
|NZDUSD
|288
|GBPUSD
|-421
|USDCHF
|319
|AUDUSD
|621
|US100
|500
|BTCUSD
|561
|USDJPY
|924
|US500
|99
|ETHUSD
|35
|XRPUSD
|13
|LTCUSD
|8
|TONUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-73K
|XAUUSD
|173K
|USDCAD
|-18K
|NZDUSD
|3.1K
|GBPUSD
|-4K
|USDCHF
|-775
|AUDUSD
|3.3K
|US100
|500K
|BTCUSD
|5.6M
|USDJPY
|10K
|US500
|99K
|ETHUSD
|35K
|XRPUSD
|26K
|LTCUSD
|8.3K
|TONUSD
|2.2K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +578.10 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 106
Massimo profitto consecutivo: +2 177.53 USD
Massima perdita consecutiva: -153.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
384 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The Slacker Trader Trading Automatis Pairs EURUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
103%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
32
95%
7 159
66%
97%
1.13
0.60
USD
USD
92%
1:500