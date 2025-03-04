SinyallerBölümler
Paramita Dewanti Ssi M Stat

The Slacker Trader

0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 159
Kârla kapanan işlemler:
4 752 (66.37%)
Zararla kapanan işlemler:
2 407 (33.62%)
En iyi işlem:
578.10 USD
En kötü işlem:
-367.11 USD
Brüt kâr:
35 962.61 USD (7 720 798 pips)
Brüt zarar:
-31 635.50 USD (1 341 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
164 (2 177.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 684.35 USD (40)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
97.11%
Maks. mevduat yükü:
277.63%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
4 289 (59.91%)
Satış işlemleri:
2 870 (40.09%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
7.57 USD
Ortalama zarar:
-13.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
865 (-153.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 474.93 USD (106)
Aylık büyüme:
-14.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.83 USD
Maksimum:
15 433.94 USD (70.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.13% (15 433.94 USD)
Varlığa göre:
91.64% (10 122.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5470
XAUUSD 1277
USDCAD 135
NZDUSD 74
GBPUSD 70
USDCHF 52
AUDUSD 20
US100 15
BTCUSD 15
USDJPY 14
US500 13
ETHUSD 1
XRPUSD 1
LTCUSD 1
TONUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -166
XAUUSD 1.4K
USDCAD 179
NZDUSD 288
GBPUSD -421
USDCHF 319
AUDUSD 621
US100 500
BTCUSD 561
USDJPY 924
US500 99
ETHUSD 35
XRPUSD 13
LTCUSD 8
TONUSD 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -73K
XAUUSD 173K
USDCAD -18K
NZDUSD 3.1K
GBPUSD -4K
USDCHF -775
AUDUSD 3.3K
US100 500K
BTCUSD 5.6M
USDJPY 10K
US500 99K
ETHUSD 35K
XRPUSD 26K
LTCUSD 8.3K
TONUSD 2.2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +578.10 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 106
Maksimum ardışık kâr: +2 177.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 11
JFD-Live02
0.00 × 3
OctaFX-Real8
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
384 daha fazla...
The Slacker Trader Trading Automatis Pairs EURUSD
İnceleme yok
2025.10.10 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 22:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.41% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 66% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.9% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
