Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 11 JFD-Live02 0.00 × 3 OctaFX-Real8 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 5 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 FXCC-Live 0.00 × 5 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 1 RistonCapital-Real 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 ICMCapital-Real 0.00 × 2 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 4 Exness-Real11 0.00 × 1 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 7 JPMarkets-Live 0.00 × 1 GDMFX-Live 0.00 × 6 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 28 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 384 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya