Paramita Dewanti Ssi M Stat

The Slacker Trader

Paramita Dewanti Ssi M Stat
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 159
Bénéfice trades:
4 752 (66.37%)
Perte trades:
2 407 (33.62%)
Meilleure transaction:
578.10 USD
Pire transaction:
-367.11 USD
Bénéfice brut:
35 962.61 USD (7 720 798 pips)
Perte brute:
-31 635.50 USD (1 341 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
164 (2 177.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 684.35 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
97.11%
Charge de dépôt maximale:
277.63%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
4 289 (59.91%)
Courts trades:
2 870 (40.09%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
7.57 USD
Perte moyenne:
-13.14 USD
Pertes consécutives maximales:
865 (-153.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 474.93 USD (106)
Croissance mensuelle:
-14.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
153.83 USD
Maximal:
15 433.94 USD (70.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.13% (15 433.94 USD)
Par fonds propres:
91.64% (10 122.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5470
XAUUSD 1277
USDCAD 135
NZDUSD 74
GBPUSD 70
USDCHF 52
AUDUSD 20
US100 15
BTCUSD 15
USDJPY 14
US500 13
ETHUSD 1
XRPUSD 1
LTCUSD 1
TONUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -166
XAUUSD 1.4K
USDCAD 179
NZDUSD 288
GBPUSD -421
USDCHF 319
AUDUSD 621
US100 500
BTCUSD 561
USDJPY 924
US500 99
ETHUSD 35
XRPUSD 13
LTCUSD 8
TONUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -73K
XAUUSD 173K
USDCAD -18K
NZDUSD 3.1K
GBPUSD -4K
USDCHF -775
AUDUSD 3.3K
US100 500K
BTCUSD 5.6M
USDJPY 10K
US500 99K
ETHUSD 35K
XRPUSD 26K
LTCUSD 8.3K
TONUSD 2.2K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +578.10 USD
Pire transaction: -367 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 106
Bénéfice consécutif maximal: +2 177.53 USD
Perte consécutive maximale: -153.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

The Slacker Trader Trading Automatis Pairs EURUSD
Aucun avis
2025.10.10 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 22:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.41% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 66% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.9% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
