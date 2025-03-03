- Crescita
Trade:
2 310
Profit Trade:
1 140 (49.35%)
Loss Trade:
1 170 (50.65%)
Best Trade:
191.87 USD
Worst Trade:
-122.53 USD
Profitto lordo:
9 190.38 USD (9 581 009 pips)
Perdita lorda:
-7 650.57 USD (941 041 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (278.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
60.90%
Massimo carico di deposito:
121.98%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
1 595 (69.05%)
Short Trade:
715 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
8.06 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-63.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-461.51 USD (15)
Crescita mensile:
-31.29%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.02 USD
Massimale:
866.85 USD (45.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.72% (637.38 USD)
Per equità:
47.23% (72.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|643
|GBPUSD
|231
|GBPAUD
|190
|GBPJPY
|174
|EURJPY
|120
|USDCAD
|118
|USDJPY
|111
|US30
|109
|EURAUD
|107
|EURUSD
|99
|USDCHF
|66
|GBPCAD
|58
|EURCAD
|38
|CHFJPY
|38
|XTIUSD
|38
|EURNZD
|34
|GBPCHF
|33
|AUDNZD
|28
|NAS100
|16
|BTCUSD
|15
|EURGBP
|13
|NZDCHF
|7
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|5
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|565
|GBPUSD
|50
|GBPAUD
|486
|GBPJPY
|329
|EURJPY
|40
|USDCAD
|112
|USDJPY
|251
|US30
|25
|EURAUD
|-358
|EURUSD
|3
|USDCHF
|96
|GBPCAD
|27
|EURCAD
|191
|CHFJPY
|98
|XTIUSD
|-73
|EURNZD
|-284
|GBPCHF
|-6
|AUDNZD
|9
|NAS100
|-17
|BTCUSD
|26
|EURGBP
|-9
|NZDCHF
|-15
|AUDJPY
|-4
|NZDUSD
|-15
|AUDCHF
|10
|AUDUSD
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|6K
|GBPAUD
|27K
|GBPJPY
|13K
|EURJPY
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDJPY
|19K
|US30
|272K
|EURAUD
|-4.1K
|EURUSD
|-2
|USDCHF
|2.2K
|GBPCAD
|2.3K
|EURCAD
|5.4K
|CHFJPY
|7.3K
|XTIUSD
|-9.6K
|EURNZD
|-9.1K
|GBPCHF
|-636
|AUDNZD
|432
|NAS100
|-25K
|BTCUSD
|262K
|EURGBP
|-350
|NZDCHF
|-456
|AUDJPY
|-6
|NZDUSD
|-731
|AUDCHF
|272
|AUDUSD
|233
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +191.87 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +278.99 USD
Massima perdita consecutiva: -63.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.08 × 144
|
FPMarketsLLC-Live
|2.44 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.79 × 1261
|
GOMarketsMU-Live
|2.82 × 11
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.91 × 17141
|
RoboForex-ECN
|4.08 × 1261
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
Darwinex-Live
|4.58 × 838
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.52 × 1047
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
XM.COM-MT5
|5.84 × 557
|
VantageInternational-Live 4
|5.94 × 16
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
