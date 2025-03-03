SegnaliSezioni
MASTER FUSION

0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 310
Profit Trade:
1 140 (49.35%)
Loss Trade:
1 170 (50.65%)
Best Trade:
191.87 USD
Worst Trade:
-122.53 USD
Profitto lordo:
9 190.38 USD (9 581 009 pips)
Perdita lorda:
-7 650.57 USD (941 041 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (278.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
60.90%
Massimo carico di deposito:
121.98%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
1 595 (69.05%)
Short Trade:
715 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
8.06 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-63.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-461.51 USD (15)
Crescita mensile:
-31.29%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.02 USD
Massimale:
866.85 USD (45.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.72% (637.38 USD)
Per equità:
47.23% (72.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 643
GBPUSD 231
GBPAUD 190
GBPJPY 174
EURJPY 120
USDCAD 118
USDJPY 111
US30 109
EURAUD 107
EURUSD 99
USDCHF 66
GBPCAD 58
EURCAD 38
CHFJPY 38
XTIUSD 38
EURNZD 34
GBPCHF 33
AUDNZD 28
NAS100 16
BTCUSD 15
EURGBP 13
NZDCHF 7
AUDJPY 7
NZDUSD 5
AUDCHF 4
AUDUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 565
GBPUSD 50
GBPAUD 486
GBPJPY 329
EURJPY 40
USDCAD 112
USDJPY 251
US30 25
EURAUD -358
EURUSD 3
USDCHF 96
GBPCAD 27
EURCAD 191
CHFJPY 98
XTIUSD -73
EURNZD -284
GBPCHF -6
AUDNZD 9
NAS100 -17
BTCUSD 26
EURGBP -9
NZDCHF -15
AUDJPY -4
NZDUSD -15
AUDCHF 10
AUDUSD 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD 6K
GBPAUD 27K
GBPJPY 13K
EURJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
USDJPY 19K
US30 272K
EURAUD -4.1K
EURUSD -2
USDCHF 2.2K
GBPCAD 2.3K
EURCAD 5.4K
CHFJPY 7.3K
XTIUSD -9.6K
EURNZD -9.1K
GBPCHF -636
AUDNZD 432
NAS100 -25K
BTCUSD 262K
EURGBP -350
NZDCHF -456
AUDJPY -6
NZDUSD -731
AUDCHF 272
AUDUSD 233
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +191.87 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +278.99 USD
Massima perdita consecutiva: -63.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 144
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1261
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.91 × 17141
RoboForex-ECN
4.08 × 1261
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
Darwinex-Live
4.58 × 838
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
5.52 × 1047
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XM.COM-MT5
5.84 × 557
VantageInternational-Live 4
5.94 × 16
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
42 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.82% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.9% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.93% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.94% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.96% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 17:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
