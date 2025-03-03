SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MASTER FUSION
RAJIV BHOJ

MASTER FUSION

RAJIV BHOJ
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 310
Kârla kapanan işlemler:
1 140 (49.35%)
Zararla kapanan işlemler:
1 170 (50.65%)
En iyi işlem:
191.87 USD
En kötü işlem:
-122.53 USD
Brüt kâr:
9 190.38 USD (9 581 009 pips)
Brüt zarar:
-7 650.57 USD (941 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (278.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
60.90%
Maks. mevduat yükü:
121.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
1 595 (69.05%)
Satış işlemleri:
715 (30.95%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
8.06 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-63.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-461.51 USD (15)
Aylık büyüme:
-26.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.02 USD
Maksimum:
866.85 USD (45.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.72% (637.38 USD)
Varlığa göre:
47.23% (72.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 643
GBPUSD 231
GBPAUD 190
GBPJPY 174
EURJPY 120
USDCAD 118
USDJPY 111
US30 109
EURAUD 107
EURUSD 99
USDCHF 66
GBPCAD 58
EURCAD 38
CHFJPY 38
XTIUSD 38
EURNZD 34
GBPCHF 33
AUDNZD 28
NAS100 16
BTCUSD 15
EURGBP 13
NZDCHF 7
AUDJPY 7
NZDUSD 5
AUDCHF 4
AUDUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 565
GBPUSD 50
GBPAUD 486
GBPJPY 329
EURJPY 40
USDCAD 112
USDJPY 251
US30 25
EURAUD -358
EURUSD 3
USDCHF 96
GBPCAD 27
EURCAD 191
CHFJPY 98
XTIUSD -73
EURNZD -284
GBPCHF -6
AUDNZD 9
NAS100 -17
BTCUSD 26
EURGBP -9
NZDCHF -15
AUDJPY -4
NZDUSD -15
AUDCHF 10
AUDUSD 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD 6K
GBPAUD 27K
GBPJPY 13K
EURJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
USDJPY 19K
US30 272K
EURAUD -4.1K
EURUSD -2
USDCHF 2.2K
GBPCAD 2.3K
EURCAD 5.4K
CHFJPY 7.3K
XTIUSD -9.6K
EURNZD -9.1K
GBPCHF -636
AUDNZD 432
NAS100 -25K
BTCUSD 262K
EURGBP -350
NZDCHF -456
AUDJPY -6
NZDUSD -731
AUDCHF 272
AUDUSD 233
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +191.87 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +278.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 144
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1261
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.91 × 17141
RoboForex-ECN
4.08 × 1261
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
Darwinex-Live
4.58 × 838
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
5.52 × 1047
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XM.COM-MT5
5.84 × 557
VantageInternational-Live 4
5.94 × 16
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
42 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MASTER FUSION
Ayda 100 USD
-50%
0
0
USD
100
USD
32
0%
2 310
49%
61%
1.20
0.67
USD
87%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.