RAJIV BHOJ

MASTER FUSION

RAJIV BHOJ
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -60%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 302
Bénéfice trades:
1 135 (49.30%)
Perte trades:
1 167 (50.70%)
Meilleure transaction:
191.87 USD
Pire transaction:
-122.53 USD
Bénéfice brut:
9 161.55 USD (9 579 555 pips)
Perte brute:
-7 648.16 USD (940 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (278.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
469.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
60.90%
Charge de dépôt maximale:
121.98%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.75
Longs trades:
1 588 (68.98%)
Courts trades:
714 (31.02%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
8.07 USD
Perte moyenne:
-6.55 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-63.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-461.51 USD (15)
Croissance mensuelle:
-49.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.02 USD
Maximal:
866.85 USD (45.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.72% (637.38 USD)
Par fonds propres:
47.23% (72.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 643
GBPUSD 225
GBPAUD 190
GBPJPY 173
EURJPY 120
USDCAD 118
USDJPY 111
US30 109
EURAUD 107
EURUSD 99
USDCHF 66
GBPCAD 58
EURCAD 38
CHFJPY 38
XTIUSD 38
EURNZD 34
GBPCHF 33
AUDNZD 28
NAS100 16
BTCUSD 15
EURGBP 13
NZDCHF 7
AUDJPY 7
NZDUSD 5
AUDCHF 4
AUDUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 565
GBPUSD 21
GBPAUD 486
GBPJPY 329
EURJPY 40
USDCAD 112
USDJPY 251
US30 25
EURAUD -358
EURUSD 3
USDCHF 96
GBPCAD 27
EURCAD 191
CHFJPY 98
XTIUSD -73
EURNZD -284
GBPCHF -6
AUDNZD 9
NAS100 -17
BTCUSD 26
EURGBP -9
NZDCHF -15
AUDJPY -4
NZDUSD -15
AUDCHF 10
AUDUSD 12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD 4.6K
GBPAUD 27K
GBPJPY 13K
EURJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
USDJPY 19K
US30 272K
EURAUD -4.1K
EURUSD -2
USDCHF 2.2K
GBPCAD 2.3K
EURCAD 5.4K
CHFJPY 7.3K
XTIUSD -9.6K
EURNZD -9.1K
GBPCHF -636
AUDNZD 432
NAS100 -25K
BTCUSD 262K
EURGBP -350
NZDCHF -456
AUDJPY -6
NZDUSD -731
AUDCHF 272
AUDUSD 311
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +191.87 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +278.99 USD
Perte consécutive maximale: -63.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 144
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1258
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.91 × 17137
RoboForex-ECN
4.08 × 1261
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
Darwinex-Live
4.58 × 838
Tickmill-Live
4.83 × 41
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
VantageInternational-Live 4
5.56 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
5.57 × 1038
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
42 plus...
Aucun avis
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.82% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.9% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.93% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.94% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.96% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 17:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MASTER FUSION
100 USD par mois
-60%
0
0
USD
105
USD
32
0%
2 302
49%
61%
1.19
0.66
USD
87%
1:500
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.