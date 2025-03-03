Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.08 × 144 FPMarketsLLC-Live 2.44 × 34 ICMarketsSC-MT5-2 2.79 × 1258 GOMarketsMU-Live 2.82 × 11 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FusionMarkets-Live 3.91 × 17137 RoboForex-ECN 4.08 × 1261 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 Darwinex-Live 4.58 × 838 Tickmill-Live 4.83 × 41 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 ValutradesSeychelles-Live 4.90 × 10 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 VantageInternational-Live 4 5.56 × 16 ICMarketsSC-MT5-4 5.57 × 1038 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 42 plus...