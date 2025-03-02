- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
49 (49.49%)
Loss Trade:
50 (50.51%)
Best Trade:
298.52 USD
Worst Trade:
-269.60 USD
Profitto lordo:
6 182.37 USD (126 448 pips)
Perdita lorda:
-6 798.90 USD (107 436 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (411.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
19.76%
Massimo carico di deposito:
6.98%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
67 (67.68%)
Short Trade:
32 (32.32%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-6.23 USD
Profitto medio:
126.17 USD
Perdita media:
-135.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-990.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-990.41 USD (5)
Crescita mensile:
-36.87%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
705.97 USD
Massimale:
2 422.12 USD (57.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.12% (2 422.12 USD)
Per equità:
15.58% (193.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.52 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +411.02 USD
Massima perdita consecutiva: -990.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
my legit portofolio
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-44%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
58
0%
99
49%
20%
0.90
-6.23
USD
USD
72%
1:200