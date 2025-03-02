SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SSS Kapital
Jumadil Artha Ramadhan

SSS Kapital

Jumadil Artha Ramadhan
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -44%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
49 (49.49%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (50.51%)
En iyi işlem:
298.52 USD
En kötü işlem:
-269.60 USD
Brüt kâr:
6 182.37 USD (126 448 pips)
Brüt zarar:
-6 798.90 USD (107 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (411.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.70 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
19.76%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
67 (67.68%)
Satış işlemleri:
32 (32.32%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-6.23 USD
Ortalama kâr:
126.17 USD
Ortalama zarar:
-135.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-990.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-990.41 USD (5)
Aylık büyüme:
-36.87%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
705.97 USD
Maksimum:
2 422.12 USD (57.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.12% (2 422.12 USD)
Varlığa göre:
15.58% (193.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.52 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +411.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -990.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
my legit portofolio
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 02:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SSS Kapital
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
1K
USD
58
0%
99
49%
20%
0.90
-6.23
USD
72%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.