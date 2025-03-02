- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
49 (49.49%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (50.51%)
En iyi işlem:
298.52 USD
En kötü işlem:
-269.60 USD
Brüt kâr:
6 182.37 USD (126 448 pips)
Brüt zarar:
-6 798.90 USD (107 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (411.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.70 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
19.76%
Maks. mevduat yükü:
6.98%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
67 (67.68%)
Satış işlemleri:
32 (32.32%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-6.23 USD
Ortalama kâr:
126.17 USD
Ortalama zarar:
-135.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-990.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-990.41 USD (5)
Aylık büyüme:
-36.87%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
705.97 USD
Maksimum:
2 422.12 USD (57.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.12% (2 422.12 USD)
Varlığa göre:
15.58% (193.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.52 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +411.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -990.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
my legit portofolio
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
58
0%
99
49%
20%
0.90
-6.23
USD
USD
72%
1:200