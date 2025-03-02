SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SSS Kapital
Jumadil Artha Ramadhan

SSS Kapital

Jumadil Artha Ramadhan
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -44%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
49 (49.49%)
Perte trades:
50 (50.51%)
Meilleure transaction:
298.52 USD
Pire transaction:
-269.60 USD
Bénéfice brut:
6 182.37 USD (126 448 pips)
Perte brute:
-6 798.90 USD (107 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (411.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
813.70 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
19.76%
Charge de dépôt maximale:
6.98%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
67 (67.68%)
Courts trades:
32 (32.32%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-6.23 USD
Bénéfice moyen:
126.17 USD
Perte moyenne:
-135.98 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-990.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-990.41 USD (5)
Croissance mensuelle:
-36.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
705.97 USD
Maximal:
2 422.12 USD (57.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.12% (2 422.12 USD)
Par fonds propres:
15.58% (193.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +298.52 USD
Pire transaction: -270 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +411.02 USD
Perte consécutive maximale: -990.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
my legit portofolio
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 02:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SSS Kapital
30 USD par mois
-44%
0
0
USD
1K
USD
58
0%
99
49%
20%
0.90
-6.23
USD
72%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.