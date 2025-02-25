- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
206 (64.17%)
Loss Trade:
115 (35.83%)
Best Trade:
53.67 USD
Worst Trade:
-50.19 USD
Profitto lordo:
856.75 USD (329 838 pips)
Perdita lorda:
-713.50 USD (356 541 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
2.23%
Massimo carico di deposito:
37.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
186 (57.94%)
Short Trade:
135 (42.06%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-37.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.63 USD (2)
Crescita mensile:
32.58%
Previsione annuale:
397.94%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.43 USD
Massimale:
95.92 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.65% (95.92 USD)
Per equità:
7.68% (37.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|162
|USTEC
|138
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-3
|USTEC
|-15
|XAUUSD
|192
|EURUSD
|95
|USDCHF
|-52
|USDJPY
|-39
|GBPUSD
|-36
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-34K
|USTEC
|3.1K
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|302
|USDCHF
|-76
|USDJPY
|-103
|GBPUSD
|-171
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.67 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.25 USD
Massima perdita consecutiva: -37.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping with US30, USTEC - Dow Jones, Nasdaq
Non ci sono recensioni
