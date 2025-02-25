SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / All Strategies
Lo Thi Mai Loan

All Strategies

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 133 USD al mese
crescita dal 2025 36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
206 (64.17%)
Loss Trade:
115 (35.83%)
Best Trade:
53.67 USD
Worst Trade:
-50.19 USD
Profitto lordo:
856.75 USD (329 838 pips)
Perdita lorda:
-713.50 USD (356 541 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
2.23%
Massimo carico di deposito:
37.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
186 (57.94%)
Short Trade:
135 (42.06%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-37.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.63 USD (2)
Crescita mensile:
32.58%
Previsione annuale:
397.94%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.43 USD
Massimale:
95.92 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.65% (95.92 USD)
Per equità:
7.68% (37.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 162
USTEC 138
XAUUSD 15
EURUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -3
USTEC -15
XAUUSD 192
EURUSD 95
USDCHF -52
USDJPY -39
GBPUSD -36
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -34K
USTEC 3.1K
XAUUSD 4.7K
EURUSD 302
USDCHF -76
USDJPY -103
GBPUSD -171
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.67 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.25 USD
Massima perdita consecutiva: -37.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
1.76 × 12830
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 314
76 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalping with US30, USTEC - Dow Jones, Nasdaq
Non ci sono recensioni
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 17:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 02:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 02:49
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
All Strategies
133USD al mese
36%
0
0
USD
547
USD
31
94%
321
64%
2%
1.20
0.45
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.