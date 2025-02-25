SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / All Strategies
Lo Thi Mai Loan

All Strategies

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
206 (64.17%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (35.83%)
En iyi işlem:
53.67 USD
En kötü işlem:
-50.19 USD
Brüt kâr:
856.75 USD (329 838 pips)
Brüt zarar:
-713.50 USD (356 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (49.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.84 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.23%
Maks. mevduat yükü:
37.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
186 (57.94%)
Satış işlemleri:
135 (42.06%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-37.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.63 USD (2)
Aylık büyüme:
35.26%
Yıllık tahmin:
427.88%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.43 USD
Maksimum:
95.92 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.65% (95.92 USD)
Varlığa göre:
7.68% (37.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 162
USTEC 138
XAUUSD 15
EURUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -3
USTEC -15
XAUUSD 192
EURUSD 95
USDCHF -52
USDJPY -39
GBPUSD -36
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -34K
USTEC 3.1K
XAUUSD 4.7K
EURUSD 302
USDCHF -76
USDJPY -103
GBPUSD -171
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.67 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
1.76 × 12830
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 314
76 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Scalping with US30, USTEC - Dow Jones, Nasdaq
İnceleme yok
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 17:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 02:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 02:49
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
All Strategies
Ayda 133 USD
36%
0
0
USD
547
USD
31
94%
321
64%
2%
1.20
0.45
USD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.