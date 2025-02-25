- Büyüme
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
206 (64.17%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (35.83%)
En iyi işlem:
53.67 USD
En kötü işlem:
-50.19 USD
Brüt kâr:
856.75 USD (329 838 pips)
Brüt zarar:
-713.50 USD (356 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (49.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.84 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.23%
Maks. mevduat yükü:
37.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
186 (57.94%)
Satış işlemleri:
135 (42.06%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-37.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.63 USD (2)
Aylık büyüme:
35.26%
Yıllık tahmin:
427.88%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.43 USD
Maksimum:
95.92 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.65% (95.92 USD)
Varlığa göre:
7.68% (37.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|162
|USTEC
|138
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-3
|USTEC
|-15
|XAUUSD
|192
|EURUSD
|95
|USDCHF
|-52
|USDJPY
|-39
|GBPUSD
|-36
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-34K
|USTEC
|3.1K
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|302
|USDCHF
|-76
|USDJPY
|-103
|GBPUSD
|-171
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.67 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.76 × 12830
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 314
Scalping with US30, USTEC - Dow Jones, Nasdaq
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 133 USD
36%
0
0
USD
USD
547
USD
USD
31
94%
321
64%
2%
1.20
0.45
USD
USD
20%
1:500