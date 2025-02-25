SignauxSections
Lo Thi Mai Loan

All Strategies

Lo Thi Mai Loan
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 133 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
320
Bénéfice trades:
206 (64.37%)
Perte trades:
114 (35.63%)
Meilleure transaction:
53.67 USD
Pire transaction:
-50.19 USD
Bénéfice brut:
856.75 USD (329 838 pips)
Perte brute:
-701.20 USD (352 441 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (49.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.84 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
2.23%
Charge de dépôt maximale:
37.39%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
186 (58.13%)
Courts trades:
134 (41.88%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
4.16 USD
Perte moyenne:
-6.15 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-37.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
35.78%
Prévision annuelle:
434.14%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.43 USD
Maximal:
95.92 USD (19.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.65% (95.92 USD)
Par fonds propres:
7.68% (37.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 162
USTEC 137
XAUUSD 15
EURUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -3
USTEC -3
XAUUSD 192
EURUSD 95
USDCHF -52
USDJPY -39
GBPUSD -36
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -34K
USTEC 7.2K
XAUUSD 4.7K
EURUSD 302
USDCHF -76
USDJPY -103
GBPUSD -171
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.67 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49.25 USD
Perte consécutive maximale: -37.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
1.76 × 12818
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 314
76 plus...
Scalping with US30, USTEC - Dow Jones, Nasdaq
Aucun avis
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 17:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 16:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 02:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.25 02:49
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
All Strategies
133 USD par mois
39%
0
0
USD
560
USD
31
94%
320
64%
2%
1.22
0.49
USD
20%
1:500
Copier

