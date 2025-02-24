- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
360 (62.60%)
Loss Trade:
215 (37.39%)
Best Trade:
317.05 USD
Worst Trade:
-192.50 USD
Profitto lordo:
25 052.54 USD (258 764 pips)
Perdita lorda:
-22 782.26 USD (223 502 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (800.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
841.45 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
45.37%
Massimo carico di deposito:
12.63%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
301 (52.35%)
Short Trade:
274 (47.65%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.95 USD
Profitto medio:
69.59 USD
Perdita media:
-105.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-542.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-542.38 USD (6)
Crescita mensile:
35.90%
Previsione annuale:
435.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
211.41 USD
Massimale:
1 924.42 USD (25.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.07% (1 924.42 USD)
Per equità:
3.17% (155.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|575
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.05 USD
Worst Trade: -193 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +800.62 USD
Massima perdita consecutiva: -542.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real16
|0.00 × 16
RoboForex-ProCent-5
|9.66 × 297
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。
属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
188USD al mese
48%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
32
99%
575
62%
45%
1.09
3.95
USD
USD
35%
1:500