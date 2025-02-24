SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bmfb03
Quan Feng

Bmfb03

Quan Feng
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 188 USD al mese
crescita dal 2025 48%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
575
Profit Trade:
360 (62.60%)
Loss Trade:
215 (37.39%)
Best Trade:
317.05 USD
Worst Trade:
-192.50 USD
Profitto lordo:
25 052.54 USD (258 764 pips)
Perdita lorda:
-22 782.26 USD (223 502 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (800.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
841.45 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
45.37%
Massimo carico di deposito:
12.63%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
301 (52.35%)
Short Trade:
274 (47.65%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.95 USD
Profitto medio:
69.59 USD
Perdita media:
-105.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-542.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-542.38 USD (6)
Crescita mensile:
35.90%
Previsione annuale:
435.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
211.41 USD
Massimale:
1 924.42 USD (25.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.07% (1 924.42 USD)
Per equità:
3.17% (155.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 575
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.05 USD
Worst Trade: -193 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +800.62 USD
Massima perdita consecutiva: -542.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 16
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。

属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


Non ci sono recensioni
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 02:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.24 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
