SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bmfb03
Quan Feng

Bmfb03

Quan Feng
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 188 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
359 (62.65%)
Perte trades:
214 (37.35%)
Meilleure transaction:
317.05 USD
Pire transaction:
-192.50 USD
Bénéfice brut:
24 974.33 USD (258 049 pips)
Perte brute:
-22 776.50 USD (223 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (800.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.45 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
45.37%
Charge de dépôt maximale:
12.63%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
300 (52.36%)
Courts trades:
273 (47.64%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
3.84 USD
Bénéfice moyen:
69.57 USD
Perte moyenne:
-106.43 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-542.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-542.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
37.68%
Prévision annuelle:
457.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
211.41 USD
Maximal:
1 924.42 USD (25.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.07% (1 924.42 USD)
Par fonds propres:
3.17% (155.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 573
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.05 USD
Pire transaction: -193 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +800.62 USD
Perte consécutive maximale: -542.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 16
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。

属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


Aucun avis
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 02:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.24 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bmfb03
188 USD par mois
46%
0
0
USD
5.2K
USD
32
99%
573
62%
45%
1.09
3.84
USD
35%
1:500
Copier

