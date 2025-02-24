- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
359 (62.65%)
Perte trades:
214 (37.35%)
Meilleure transaction:
317.05 USD
Pire transaction:
-192.50 USD
Bénéfice brut:
24 974.33 USD (258 049 pips)
Perte brute:
-22 776.50 USD (223 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (800.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.45 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
45.37%
Charge de dépôt maximale:
12.63%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
300 (52.36%)
Courts trades:
273 (47.64%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
3.84 USD
Bénéfice moyen:
69.57 USD
Perte moyenne:
-106.43 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-542.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-542.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
37.68%
Prévision annuelle:
457.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
211.41 USD
Maximal:
1 924.42 USD (25.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.07% (1 924.42 USD)
Par fonds propres:
3.17% (155.33 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real16
|0.00 × 16
|
RoboForex-ProCent-5
|9.66 × 297
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。
属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）
