- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
575
Kârla kapanan işlemler:
360 (62.60%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (37.39%)
En iyi işlem:
317.05 USD
En kötü işlem:
-192.50 USD
Brüt kâr:
25 052.54 USD (258 764 pips)
Brüt zarar:
-22 782.26 USD (223 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (800.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.45 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
45.37%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
301 (52.35%)
Satış işlemleri:
274 (47.65%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
3.95 USD
Ortalama kâr:
69.59 USD
Ortalama zarar:
-105.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-542.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-542.38 USD (6)
Aylık büyüme:
26.09%
Yıllık tahmin:
316.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.41 USD
Maksimum:
1 924.42 USD (25.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.07% (1 924.42 USD)
Varlığa göre:
3.17% (155.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|575
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +317.05 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +800.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -542.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。
属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）
İnceleme yok
