SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bmfb03
Quan Feng

Bmfb03

Quan Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 188 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
575
Kârla kapanan işlemler:
360 (62.60%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (37.39%)
En iyi işlem:
317.05 USD
En kötü işlem:
-192.50 USD
Brüt kâr:
25 052.54 USD (258 764 pips)
Brüt zarar:
-22 782.26 USD (223 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (800.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.45 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
45.37%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
301 (52.35%)
Satış işlemleri:
274 (47.65%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
3.95 USD
Ortalama kâr:
69.59 USD
Ortalama zarar:
-105.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-542.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-542.38 USD (6)
Aylık büyüme:
26.09%
Yıllık tahmin:
316.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.41 USD
Maksimum:
1 924.42 USD (25.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.07% (1 924.42 USD)
Varlığa göre:
3.17% (155.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 575
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.05 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +800.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -542.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 16
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损3%以内，长期风险30%左右，年化100%左右。

属于长期EA，比较适合大资金，永无爆仓风险，可长期复利下去！仅供展示，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


İnceleme yok
2025.08.25 04:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 02:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.24 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bmfb03
Ayda 188 USD
48%
0
0
USD
5.3K
USD
32
99%
575
62%
45%
1.09
3.95
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.