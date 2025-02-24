- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 095
Profit Trade:
4 399 (72.17%)
Loss Trade:
1 696 (27.83%)
Best Trade:
3 389.51 USD
Worst Trade:
-3 280.21 USD
Profitto lordo:
35 194.94 USD (949 470 pips)
Perdita lorda:
-43 241.83 USD (1 035 530 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (114.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 389.51 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
193.60%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
2 952 (48.43%)
Short Trade:
3 143 (51.57%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.32 USD
Profitto medio:
8.00 USD
Perdita media:
-25.50 USD
Massime perdite consecutive:
66 (-10 914.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 914.92 USD (66)
Crescita mensile:
-6.68%
Previsione annuale:
-78.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 457.89 USD
Massimale:
13 826.24 USD (61.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.43% (12 413.80 USD)
Per equità:
82.39% (457.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1409
|EURAUD
|940
|USDJPY
|393
|USDCHF
|392
|GBPUSD
|319
|USDCAD
|259
|CHFJPY
|258
|CADJPY
|233
|AUDJPY
|216
|EURUSD
|210
|AUDCAD
|203
|EURCHF
|162
|NZDJPY
|161
|CADCHF
|160
|AUDUSD
|148
|GBPJPY
|119
|GBPNZD
|104
|AUDNZD
|100
|EURNZD
|84
|NZDCHF
|69
|AUDCHF
|53
|EURGBP
|44
|GBPAUD
|40
|GBPCHF
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|2.4K
|EURAUD
|578
|USDJPY
|580
|USDCHF
|320
|GBPUSD
|-1.1K
|USDCAD
|359
|CHFJPY
|388
|CADJPY
|307
|AUDJPY
|-8.7K
|EURUSD
|548
|AUDCAD
|273
|EURCHF
|147
|NZDJPY
|-202
|CADCHF
|200
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|58
|GBPNZD
|-1.2K
|AUDNZD
|-601
|EURNZD
|-1.5K
|NZDCHF
|-340
|AUDCHF
|-661
|EURGBP
|123
|GBPAUD
|15
|GBPCHF
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|2.2K
|EURAUD
|639
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|-8.9K
|GBPUSD
|-37K
|USDCAD
|2.2K
|CHFJPY
|-4.6K
|CADJPY
|12K
|AUDJPY
|-19K
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|16K
|EURCHF
|-978
|NZDJPY
|-7K
|CADCHF
|2.3K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-20K
|AUDNZD
|-18K
|EURNZD
|-18K
|NZDCHF
|-9.7K
|AUDCHF
|-8.4K
|EURGBP
|4.1K
|GBPAUD
|-24K
|GBPCHF
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 389.51 USD
Worst Trade: -3 280 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +114.03 USD
Massima perdita consecutiva: -10 914.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 120
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.23 × 168
|
ICMarketsSC-Live32
|0.45 × 172
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
Pepperstone-Edge12
|0.58 × 2068
|
ICMarketsSC-Live07
|0.65 × 1167
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 360
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.66 × 360
|
ICMarketsSC-Live08
|1.71 × 42
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.21 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|2.40 × 10
|
TickmillUK-Live03
|2.63 × 8
