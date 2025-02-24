SegnaliSezioni
Ting Yu Leung

MT4 Live 01

Ting Yu Leung
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -16%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 095
Profit Trade:
4 399 (72.17%)
Loss Trade:
1 696 (27.83%)
Best Trade:
3 389.51 USD
Worst Trade:
-3 280.21 USD
Profitto lordo:
35 194.94 USD (949 470 pips)
Perdita lorda:
-43 241.83 USD (1 035 530 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (114.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 389.51 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
193.60%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
2 952 (48.43%)
Short Trade:
3 143 (51.57%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.32 USD
Profitto medio:
8.00 USD
Perdita media:
-25.50 USD
Massime perdite consecutive:
66 (-10 914.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 914.92 USD (66)
Crescita mensile:
-6.68%
Previsione annuale:
-78.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 457.89 USD
Massimale:
13 826.24 USD (61.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.43% (12 413.80 USD)
Per equità:
82.39% (457.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1409
EURAUD 940
USDJPY 393
USDCHF 392
GBPUSD 319
USDCAD 259
CHFJPY 258
CADJPY 233
AUDJPY 216
EURUSD 210
AUDCAD 203
EURCHF 162
NZDJPY 161
CADCHF 160
AUDUSD 148
GBPJPY 119
GBPNZD 104
AUDNZD 100
EURNZD 84
NZDCHF 69
AUDCHF 53
EURGBP 44
GBPAUD 40
GBPCHF 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 2.4K
EURAUD 578
USDJPY 580
USDCHF 320
GBPUSD -1.1K
USDCAD 359
CHFJPY 388
CADJPY 307
AUDJPY -8.7K
EURUSD 548
AUDCAD 273
EURCHF 147
NZDJPY -202
CADCHF 200
AUDUSD -4
GBPJPY 58
GBPNZD -1.2K
AUDNZD -601
EURNZD -1.5K
NZDCHF -340
AUDCHF -661
EURGBP 123
GBPAUD 15
GBPCHF 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.2K
EURAUD 639
USDJPY 28K
USDCHF -8.9K
GBPUSD -37K
USDCAD 2.2K
CHFJPY -4.6K
CADJPY 12K
AUDJPY -19K
EURUSD 18K
AUDCAD 16K
EURCHF -978
NZDJPY -7K
CADCHF 2.3K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -20K
AUDNZD -18K
EURNZD -18K
NZDCHF -9.7K
AUDCHF -8.4K
EURGBP 4.1K
GBPAUD -24K
GBPCHF 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 389.51 USD
Worst Trade: -3 280 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +114.03 USD
Massima perdita consecutiva: -10 914.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 120
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 168
ICMarketsSC-Live32
0.45 × 172
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
Pepperstone-Edge12
0.58 × 2068
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1167
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 360
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.24 × 21
Coinexx-Demo
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.66 × 360
ICMarketsSC-Live08
1.71 × 42
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.21 × 47
ICMarketsSC-Live23
2.40 × 10
TickmillUK-Live03
2.63 × 8
31 più
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
