Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4 Live 01
Ting Yu Leung

MT4 Live 01

Ting Yu Leung
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 095
Kârla kapanan işlemler:
4 399 (72.17%)
Zararla kapanan işlemler:
1 696 (27.83%)
En iyi işlem:
3 389.51 USD
En kötü işlem:
-3 280.21 USD
Brüt kâr:
35 194.94 USD (949 470 pips)
Brüt zarar:
-43 241.83 USD (1 035 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (114.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 389.51 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
193.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
2 952 (48.43%)
Satış işlemleri:
3 143 (51.57%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.32 USD
Ortalama kâr:
8.00 USD
Ortalama zarar:
-25.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
66 (-10 914.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 914.92 USD (66)
Aylık büyüme:
-7.42%
Yıllık tahmin:
-88.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 457.89 USD
Maksimum:
13 826.24 USD (61.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.43% (12 413.80 USD)
Varlığa göre:
82.39% (457.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1409
EURAUD 940
USDJPY 393
USDCHF 392
GBPUSD 319
USDCAD 259
CHFJPY 258
CADJPY 233
AUDJPY 216
EURUSD 210
AUDCAD 203
EURCHF 162
NZDJPY 161
CADCHF 160
AUDUSD 148
GBPJPY 119
GBPNZD 104
AUDNZD 100
EURNZD 84
NZDCHF 69
AUDCHF 53
EURGBP 44
GBPAUD 40
GBPCHF 19
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 2.4K
EURAUD 578
USDJPY 580
USDCHF 320
GBPUSD -1.1K
USDCAD 359
CHFJPY 388
CADJPY 307
AUDJPY -8.7K
EURUSD 548
AUDCAD 273
EURCHF 147
NZDJPY -202
CADCHF 200
AUDUSD -4
GBPJPY 58
GBPNZD -1.2K
AUDNZD -601
EURNZD -1.5K
NZDCHF -340
AUDCHF -661
EURGBP 123
GBPAUD 15
GBPCHF 51
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.2K
EURAUD 639
USDJPY 28K
USDCHF -8.9K
GBPUSD -37K
USDCAD 2.2K
CHFJPY -4.6K
CADJPY 12K
AUDJPY -19K
EURUSD 18K
AUDCAD 16K
EURCHF -978
NZDJPY -7K
CADCHF 2.3K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -20K
AUDNZD -18K
EURNZD -18K
NZDCHF -9.7K
AUDCHF -8.4K
EURGBP 4.1K
GBPAUD -24K
GBPCHF 1.5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 389.51 USD
En kötü işlem: -3 280 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 66
Maksimum ardışık kâr: +114.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 914.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 120
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 168
ICMarketsSC-Live32
0.45 × 172
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
Pepperstone-Edge12
0.58 × 2068
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1167
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 360
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.24 × 21
Coinexx-Demo
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.66 × 360
ICMarketsSC-Live08
1.71 × 42
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.21 × 47
ICMarketsSC-Live23
2.40 × 10
TickmillUK-Live03
2.63 × 8
31 daha fazla...
Self Use Signal
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
