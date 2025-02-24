Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 5 Osprey-Live 0.00 × 3 Fyntura-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.12 × 120 VantageInternational-Live 7 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.23 × 168 ICMarketsSC-Live32 0.45 × 172 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 Pepperstone-Edge12 0.58 × 2068 ICMarketsSC-Live07 0.65 × 1167 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 360 ICMarketsSC-Live09 0.88 × 8 ICMarketsSC-Live15 1.24 × 21 Coinexx-Demo 1.33 × 3 ATCBrokers-Live 1 1.66 × 360 ICMarketsSC-Live08 1.71 × 42 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 2.21 × 47 ICMarketsSC-Live23 2.40 × 10 TickmillUK-Live03 2.63 × 8 31 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya