SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4 Live 01
Ting Yu Leung

MT4 Live 01

Ting Yu Leung
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
Pepperstone-Edge12
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 094
Bénéfice trades:
4 398 (72.16%)
Perte trades:
1 696 (27.83%)
Meilleure transaction:
3 389.51 USD
Pire transaction:
-3 280.21 USD
Bénéfice brut:
35 194.27 USD (949 359 pips)
Perte brute:
-43 241.83 USD (1 035 530 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (114.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 389.51 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
193.60%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
2 951 (48.42%)
Courts trades:
3 143 (51.58%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.32 USD
Bénéfice moyen:
8.00 USD
Perte moyenne:
-25.50 USD
Pertes consécutives maximales:
66 (-10 914.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 914.92 USD (66)
Croissance mensuelle:
-7.36%
Prévision annuelle:
-89.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 457.89 USD
Maximal:
13 826.24 USD (61.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.43% (12 413.80 USD)
Par fonds propres:
82.39% (457.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1408
EURAUD 940
USDJPY 393
USDCHF 392
GBPUSD 319
USDCAD 259
CHFJPY 258
CADJPY 233
AUDJPY 216
EURUSD 210
AUDCAD 203
EURCHF 162
NZDJPY 161
CADCHF 160
AUDUSD 148
GBPJPY 119
GBPNZD 104
AUDNZD 100
EURNZD 84
NZDCHF 69
AUDCHF 53
EURGBP 44
GBPAUD 40
GBPCHF 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 2.4K
EURAUD 578
USDJPY 580
USDCHF 320
GBPUSD -1.1K
USDCAD 359
CHFJPY 388
CADJPY 307
AUDJPY -8.7K
EURUSD 548
AUDCAD 273
EURCHF 147
NZDJPY -202
CADCHF 200
AUDUSD -4
GBPJPY 58
GBPNZD -1.2K
AUDNZD -601
EURNZD -1.5K
NZDCHF -340
AUDCHF -661
EURGBP 123
GBPAUD 15
GBPCHF 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 2.1K
EURAUD 639
USDJPY 28K
USDCHF -8.9K
GBPUSD -37K
USDCAD 2.2K
CHFJPY -4.6K
CADJPY 12K
AUDJPY -19K
EURUSD 18K
AUDCAD 16K
EURCHF -978
NZDJPY -7K
CADCHF 2.3K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -20K
AUDNZD -18K
EURNZD -18K
NZDCHF -9.7K
AUDCHF -8.4K
EURGBP 4.1K
GBPAUD -24K
GBPCHF 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 389.51 USD
Pire transaction: -3 280 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 66
Bénéfice consécutif maximal: +114.03 USD
Perte consécutive maximale: -10 914.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 120
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 168
ICMarketsSC-Live32
0.45 × 172
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
Pepperstone-Edge12
0.58 × 2068
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1167
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 360
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.24 × 21
Coinexx-Demo
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.66 × 360
ICMarketsSC-Live08
1.71 × 42
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.21 × 47
ICMarketsSC-Live23
2.40 × 10
TickmillUK-Live03
2.63 × 8
31 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Self Use Signal
Aucun avis
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MT4 Live 01
1000 USD par mois
-16%
0
0
USD
4.9K
USD
33
99%
6 094
72%
100%
0.81
-1.32
USD
86%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.