Trade:
3 614
Profit Trade:
2 632 (72.82%)
Loss Trade:
982 (27.17%)
Best Trade:
2 088.65 USD
Worst Trade:
-735.37 USD
Profitto lordo:
92 705.95 USD (961 300 pips)
Perdita lorda:
-60 878.83 USD (949 148 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2 705.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 986.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.69%
Massimo carico di deposito:
38.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
1 767 (48.89%)
Short Trade:
1 847 (51.11%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
35.22 USD
Perdita media:
-61.99 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-86.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 931.29 USD (9)
Crescita mensile:
14.11%
Previsione annuale:
173.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 931.29 USD (15.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.26% (3 931.29 USD)
Per equità:
65.11% (14 032.49 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
