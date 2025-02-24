SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA ARROW V3 8798480
Quoc Viet Do

EA ARROW V3 8798480

Quoc Viet Do
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 345%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 614
Profit Trade:
2 632 (72.82%)
Loss Trade:
982 (27.17%)
Best Trade:
2 088.65 USD
Worst Trade:
-735.37 USD
Profitto lordo:
92 705.95 USD (961 300 pips)
Perdita lorda:
-60 878.83 USD (949 148 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2 705.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 986.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.69%
Massimo carico di deposito:
38.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
1 767 (48.89%)
Short Trade:
1 847 (51.11%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
35.22 USD
Perdita media:
-61.99 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-86.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 931.29 USD (9)
Crescita mensile:
14.11%
Previsione annuale:
173.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 931.29 USD (15.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.26% (3 931.29 USD)
Per equità:
65.11% (14 032.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 3614
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 088.65 USD
Worst Trade: -735 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 705.31 USD
Massima perdita consecutiva: -86.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati