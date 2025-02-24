SignauxSections
Quoc Viet Do

EA ARROW V3 8798480

Quoc Viet Do
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 345%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 614
Bénéfice trades:
2 632 (72.82%)
Perte trades:
982 (27.17%)
Meilleure transaction:
2 088.65 USD
Pire transaction:
-735.37 USD
Bénéfice brut:
92 705.95 USD (961 300 pips)
Perte brute:
-60 878.83 USD (949 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (2 705.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 986.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.69%
Charge de dépôt maximale:
38.81%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
8.10
Longs trades:
1 767 (48.89%)
Courts trades:
1 847 (51.11%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
8.81 USD
Bénéfice moyen:
35.22 USD
Perte moyenne:
-61.99 USD
Pertes consécutives maximales:
47 (-86.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 931.29 USD (9)
Croissance mensuelle:
14.26%
Prévision annuelle:
173.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 931.29 USD (15.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.26% (3 931.29 USD)
Par fonds propres:
65.11% (14 032.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 3614
XAUUSD-P 3614
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 32K
XAUUSD-P 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 13K
XAUUSD-P 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 088.65 USD
Pire transaction: -735 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +2 705.31 USD
Perte consécutive maximale: -86.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 11:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
