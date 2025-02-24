SinyallerBölümler
Quoc Viet Do

EA ARROW V3 8798480

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 345%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 614
Kârla kapanan işlemler:
2 632 (72.82%)
Zararla kapanan işlemler:
982 (27.17%)
En iyi işlem:
2 088.65 USD
En kötü işlem:
-735.37 USD
Brüt kâr:
92 705.95 USD (961 300 pips)
Brüt zarar:
-60 878.83 USD (949 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2 705.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 986.19 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.69%
Maks. mevduat yükü:
38.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
1 767 (48.89%)
Satış işlemleri:
1 847 (51.11%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
8.81 USD
Ortalama kâr:
35.22 USD
Ortalama zarar:
-61.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-86.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 931.29 USD (9)
Aylık büyüme:
13.78%
Yıllık tahmin:
169.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 931.29 USD (15.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.26% (3 931.29 USD)
Varlığa göre:
65.11% (14 032.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 3614
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 088.65 USD
En kötü işlem: -735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 705.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 11:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
