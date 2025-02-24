- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 614
Kârla kapanan işlemler:
2 632 (72.82%)
Zararla kapanan işlemler:
982 (27.17%)
En iyi işlem:
2 088.65 USD
En kötü işlem:
-735.37 USD
Brüt kâr:
92 705.95 USD (961 300 pips)
Brüt zarar:
-60 878.83 USD (949 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2 705.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 986.19 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.69%
Maks. mevduat yükü:
38.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
1 767 (48.89%)
Satış işlemleri:
1 847 (51.11%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
8.81 USD
Ortalama kâr:
35.22 USD
Ortalama zarar:
-61.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-86.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 931.29 USD (9)
Aylık büyüme:
13.78%
Yıllık tahmin:
169.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 931.29 USD (15.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.26% (3 931.29 USD)
Varlığa göre:
65.11% (14 032.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|3614
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|32K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|13K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 088.65 USD
En kötü işlem: -735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 705.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok